Le séduisant casting du PSG pour renforcer le poste de numéro 8

Le constat n’est pas une surprise et il dure depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018 : le milieu du Paris Saint-Germain a grandement perdu en qualité. Si les Rouge-et-Bleu ont su conserver Marco Verratti, qui doit toutefois composer avec des blessures récurrentes, ils n’ont pas vraiment fait mouche dans leur recrutement.

Danilo Pereira, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Rafinha, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, autant de noms connus qui ne se sont jamais imposés comme des tauliers. Certains d’entre eux comme Danilo sont appliqués et font preuve de professionnalisme, mais si vous vous amusez à comparer cet entrejeu à celui dont disposait le PSG sous Laurent Blanc par exemple (Verratti, Motta, Matuidi, Rabiot), le débat est vite clos.

Plusieurs profils plaisent

Sans surprise, Le Parisien confirme donc que Paris va chercher à renforcer son milieu. Mais cette fois, c’est un numéro 8, ou milieu relayeur, que les champions de France ciblent. Le grand favori est celui dont nous vous parlons en exclusivité depuis un petit moment : Paul Pogba. À 29 ans, la Pioche va quitter Manchester United libre de tout contrat. Très chaud à l’idée de rejoindre Paris, le champion du monde 2018 semble à un pas du Parc des Princes, même si le décès récent de son agent Mino Raiola laisse planer quelques interrogations. Tout comme ses blessures à répétition qui ne sont pas prises à la légère par le staff parisien.

Pogba n’est pas le seul milieu ciblé. En France, les profils de Seko Fofana (26 ans, Lens) et de Khephren Thuram (21 ans, Nice) plaisent aussi. Concernant le Lensois (contrat jusqu’en 2024), il a souvent fait mal au PSG et fait partie des milieux les plus en vue de notre championnat. D'ailleurs, l’OL est aussi intéressé. Quant au Niçois (contrat jusqu’en 2025), il plait en Italie et est observé par le Real Madrid. Un profil prometteur, même s’il lui manque encore de l’épaisseur. Enfin, Le Parisien évoque deux pistes évoquées à plusieurs reprises pour Paris : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) et Nicolo Barella (Inter). Deux options made in Serie A qui sont toutefois très coûteuses puisqu’aucun de ces deux éléments n’est disponible à moins de 80 M€.