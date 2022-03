L'OL veut recruter deux cracks de la L1

La suite après cette publicité

Tout doit disparaître...ou presque. Cet été, l'Olympique Lyonnais a décidé de procéder à un grand ménage. Déçus par cet exercice 2021-22, les dirigeants rhodaniens vont ouvrir la porte pour plusieurs éléments comme révélé hier par L'Équipe. Ainsi, Jason Denayer, Thiago Mendes, Jérôme Boateng et Houssem Aouar ont reçu un bon de sortie.

Les Gones ne retiendront pas non plus Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi et Léo Dubois en cas de bonne offre. Concernant le capitaine de l'OL, la saison ne se passe pas au mieux. Moins tranchant, il est la cible des supporters, qui n'hésitent pas à le siffler. Récemment, un de ses proches nous a expliqué que si la situation venait à s'envenimer, la question d'un départ se poserait.

Lyon veut piocher à Lens

D'autant que les pensionnaires du Groupama Stadium aimeraient promouvoir le jeune Malo Gusto (18 ans). Toutefois, les Lyonnais ne s'empêchent pas de regarder ailleurs. Selon Le Progrès, les Rhodaniens suivent de très près Jonathan Clauss (29 ans). Auteur d'une belle saison du côté de Lens, le latéral droit sous contrat jusqu'en 2023 a été convoqué pour la première fois en équipe de France A.

Et il n'est pas le seul joueur nordiste à plaire entre Rhône et Saône. Selon le quotidien régional, Seko Fofana (26 ans) a lui aussi tapé dans l'oeil du club présidé par Jean-Michel Aulas. Sous contrat jusqu'en 2024 à Lens, le milieu de terrain a déjà de nombreux prétendants. Récemment, il a confié ne pas savoir de quoi sera fait son avenir. Du côté de Lyon, on aimerait visiblement que la suite de sa carrière s'écrive sous le maillot des Gones.