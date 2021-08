Ligue 1 : l'OM s'en sort contre Saint-Etienne grâce à ses recrues

La suite après cette publicité

Après sa victoire à Montpellier (3-2), son nul contre Bordeaux (2-2) et la dernière rencontre marquante à Nice (0-1, match arrêté à la 75e minute), l'OM se devait de décrocher son premier succès ce samedi soir devant son public du Vélodrome. Pour ce faire, Jorge Sampaoli alignait sa formation classique en 3-4-3 avec une défense Saliba-Alvaro-Peres devant Mandanda. Lirola, Gueye, Guendouzi et Gerson occupait le milieu de terrain alors que le trio Ünder-Payet-de la Fuente était en attaque. De son côté, Claude Puel espérait gêner les Phocéens avec Maçon-Moukoudi-Sow-Kolodziejczak en défense, le trio Camara-Neyou-Gourna-Douath au milieu et Nordin-Khazri-Bouanga en attaque.

Sans doute encore frustré de l'issue de son dernier match à l'Allianz Riviera, l'Olympique de Marseille démarrait fort cette partie. Après un centre de Ünder, Green captait in extrémis un tir de près de Rongier (2e), alors que l'ancien Nantais voyait, dans la foulée, son tir lointain être dévié (4e). Mais les Stéphanois avaient décidé de se montrer. Sur la première action de cette partie, Bouanga obligeait Mandanda à se déployer (1e), avant de lâcher une frappe enroulée, bien captée par le portier tricolore (21e).

L'OM puni sur coup de pied arrêté

Si l'ASSE arrivait à se montrer dangereuse dans cette première mi-temps, l'OM dominait les débats et souhaitait se procurer la possession du ballon. Ünder, bien servi par Payet, trouvait de la Fuente dans la profondeur. L'ex-attaquant de Barcelone trouvait Guendouzi en retrait qui pouvait tromper Green d'une belle reprise en première intention pour marquer son premier but à Marseille et faire exulter le Vélodrome (1-0, 23e). Mais alors que l'OM maitrisait le jeu après avoir ouvert le score, les hommes de Sampaoli ont été punis sur coup de pied arrêté.

Sur un corner d'Aouchiche, Kolodziejczak déviait et pouvait tromper Mandanda, avec l'aide de Rongier (1-1, 40e). De quoi refroidir les Olympiens, juste avant la mi-temps, alors que Guendouzi trouvait le poteau gauche de Green, qui était battu (39e). Mais après la pause, Marseille passait la seconde vitesse. Sur un mauvais dégagement de la défense des Verts, Rongier trouvait Gerson dans l'axe, qui a pu conclure de près et s'offrir lui-aussi son premier but avec son nouveau club (2-1, 51e).

Saint-Etienne a craqué

Bousculé après ce deuxième but encaissé, Sainté n'a plus réussi à poser des problèmes aux Phocéens, malgré un Bouanga dangereux devant Mandanda (66e). Mais à la suite d'une nouvelle erreur de la défense de l'ASSE, Ünder pouvait conclure tout seul et faire le break (3-1, 68e). Il ne manquait que la finition à l'OM ce samedi soir, puisque les hommes de Sampaoli auront eu les occasions pour mener 4-1 (77e, 84e, 87e).

Avant un déplacement périlleux à Monaco, Marseille fait le plein de confiance et peut se satisfaire de cette précieuse victoire, avec des recrues convaincantes. De son côté, l'ASSE signe une deuxième défaite de la saison et ne parvient pas à trouver le chemin du succès dans ce début de Championnat, malgré un match intéressant. Il faudra faire mieux lors de la 5e journée, à Montpellier.