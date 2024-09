Didier Deschamps réagit au décès de Didier Roustan

La triste nouvelle a mis tout le monde du football français KO. Le célèbre journaliste sportif Didier Roustan nous a quittés cette nuit, après un combat contre la maladie. Depuis, les hommages des médias et des différents acteurs du ballon rond se succèdent, comme celui du sélectionneur national Didier Deschamps.

« J’adresse mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Didier Roustan, qui vient malheureusement de nous quitter après avoir lutté contre la maladie. Didier aimait le jeu et les joueurs, les stades et leurs ambiances. Je me souviens de nos discussions, quand il travaillait pour la chaîne de l’Olympique de Marseille dont j’étais alors l’entraîneur. Sa passion pour le football nous manquera », a-t-il déclaré dans des propos relayés sur le site officiel de la FFF.