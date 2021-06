Teddy Mezague : «j’aspire à évoluer dans une équipe et un championnat plus compétitif»

À 31 ans, Teddy Mezague a pas mal bourlingué. Formé à Montpellier avec qui il a découvert la Ligue 1, ce défenseur central a quitté la France en 2014 pour tenter sa chance à l'étranger. Le natif de Marseille a notamment évolué à Mouscron en Belgique, à Leyton Orient en Angleterre, au Dinamo Bucarest en Roumanie, l'Hapoel Ra'anana en Israël et plus récemment en Bulgarie.

Du côté de Beroe, il a disputé une quarantaine de matches de première division et se trouve aujourd'hui en fin de contrat. L'ancien Montpelliérain, qui a retrouvé toutes ses sensations en Bulgarie, a soif de ballon et veut rejoindre un championnat plus compétitif comme il nous l'a confié. «J’ai fait une saison aboutie en ne ratant qu’un match cette année et en étant régulier. J’ai retrouvé de très bonnes sensations ainsi que mon niveau de jeu après une année passée compliquée. Je me sens en très bonne forme physique et sûr de mes qualités. Pour la saison prochaine, j’aspire à évoluer dans une équipe et un championnat plus compétitifs. J’ai déjà eu quelques clubs qui m’ont approché». Selon nos informations, le Neftci Baku, champion d'Azerbaidjan, l'Hadjuk Split, quatrième du dernier championnat de Croatie et un club de Ligue 2 sont intéressés. A suivre.