CdF : Auxerre remporte un match fou 6-4 contre Chambéry

Terre de hockey sur glace, Chambéry a respecté les traditions contre Auxerre pour le compte du 8e tour de la Coupe de France avec un match prolifique. Pensionnaire de National 3, le club savoyard a bien mal débuté contre son adversaire qui joue le haut de tableau en Ligue 2. Très vite, Mohamed Ben Fredj a ouvert le score (9e) mais Maxence Fortier a su lui répondre (15e). Cela n'a pas refroidi Auxerre qui a déroulé avant la pause avec un second but de Mohamed Ben Fredj (31e), une réalisation de Rémy Dugimont (33e) et un but d'Alexis Trouillet (40e).

Menant 4-1, Auxerre insistait au retour des vestiaires avec un nouveau but signé Lassine Sinayoko (51e). Alors que la démonstration était totale, Chambéry a inversé la dynamique avec les buts consécutifs de Mohamed Bennour (57e) et le doublé de Maxence Fortier (62e). Auxerre se mettait définitivement à l'abri grâce à Gauthier Hein (81e) mais Jordan Scarantino marquait à son tour pour Chambéry (89e). Auxerre s'impose finalement 6-4 mais le plus important est assuré avec cette qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France.

