Barça-PSG : Luis Enrique répond à Xavi

Après Achraf Hakimi, Luis Enrique s’est présenté face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Si le technicien espagnol n’a pas manqué d’afficher sa confiance avant de retrouver le FC Barcelone, il a également répondu à Xavi, élogieux à son égard un peu plus tôt dans la journée. Pour rappel, Xavi avait reconnu que son homologue l’avait beaucoup marqué. «Peut-être qu’avec Luis Aragonés et Pep Guardiola, ce sont les entraîneurs qui m’ont le plus marqué. Aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, je me souviens de plus de choses. Ce que je dois faire ici ou là, je pense à eux. Ils m’ont marqué».

«Je suis stupéfait, c’est incroyable, je lui en suis très reconnaissant. J’ai partagé beaucoup de choses avec lui la dernière année au Barça. il a eu un comportement parfait, c’est beau», a alors répondu le coach parisien, qui a également mis les choses au clair sur ses propos vis à vis de l’ancien milieu barcelonais (Luis Enrique avait en effet assuré avant le match aller que selon lui il était celui des deux qui représentait le plus l’esprit football du Barça). «Sur Xavi, tout ce que je peux dire sera mal perçu. Ce qui intéresse, c’est la polémique. J’ai fait ma revendication, je la maintiens. Une défaite ne va pas changer mon opinion. Je n’aurai pas l’opportunité d’être entraîné par Xavi. Mais il est au top, les résultats le démontrent».

