Angleterre - Slovaquie : les notes du match

Deuxième journée des 8es de finale de l’Euro 2024 ce dimanche. Après les qualifications de la Suisse et de l’Allemagne, respectivement contre l’Italie et le Danemark, quatre nouvelles nations croisent le fer en ce jour. Avant l’affiche de la soirée entre l’Espagne et la Géorgie, c’est l’Angleterre, un autre favori de la compétition, qui ouvrait le bal face à la Slovaquie, sur la pelouse de la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Les joueurs de Gareth Southgate s’organisaient dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi et Kieran Trippier prenaient place en défense. L’entrejeu était composé de Declan Rice et Kobbie Mainoo. En attaque, Harry Kane était soutenu par Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden. De leur côté, les joueurs de Francesco Calzona s’articulaient dans un 4-3-3 avec Martin Dubravka comme dernier rempart derrière Peter Pekarik, Denis Vavro, Milan Skriniar et David Hancko en défense. L’entrejeu était composé de Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda. En attaque, Ivan Schranz et Lukas Haraslin épaulaient David Strelec.

La suite après cette publicité

En première période, les Slovaques ont réalisé un pressing très haut sur le terrain, dès l’entame du duel. Ils tentaient ainsi de gêner la relance anglaise et cela portait ses fruits. Lukáš Haraslín a déboulé dans le couloir gauche et a servi dans la profondeur Dávid Hancko qui a dédoublé. Hancko a centré à ras de terre vers le second poteau. Ivan Schranz a tenté de couper la trajectoire mais le ballon a filé en sortie de but (5e). Lukáš Haraslín a ensuite été trouvé à l’entrée de la surface anglaise, il a dribblé et s’est mis sur son pied droit pour décocher une frappe mais elle a été contrée par la défense anglaise (8e). Forte de leur domination, les Slovaques ont continué d’appuyer. Lukáš Haraslín est trouvé dans la profondeur dans le couloir gauche, il a pénétré dans la surface et a ouvert son pied gauche mais Marc Guéhi l’a contré in extremis. Le ballon filait tout droit vers les cages anglaises (12e). Bien trouvé par David Strelec dans la surface de réparation, Ivan Schranz a logiquement ouvert le score du pied droit. Le retour de Marc Guéhi ne l’a pas gêné pour faire plier les Three Lions (25e, 1-0). A la pause, la Slovaquie menait logiquement sur la plus petite des marges mais tout restait à faire pour les Anglais.

À lire

Euro 2024, Angleterre : le réveil opportun du patron Jude Bellingham

Un Bellingham héroïque

L’Angleterre croyait avoir fait le plus dur dès la reprise mais a très vite été refroidie par Monsieur Halil Umut Meler, l’arbitre de la rencontre. En effet, Harry Kane a renversé le jeu à gauche sur Kieran Trippier, le défenseur a centré vers la surface adverse et a trouvé Phil Foden qui a égalisé pour les Three Lions mais le but a été annulé pour hors-jeu (51e). Harry Kane n’était pas loin de remettre à égalité son équipe. Du pied droit, il a enroulé sa frappe mais elle a été contrée. Elle prenait le chemin des buts slovaques (52e). Les Anglais ont joué le coup franc mais face à leur maladresse, ils ont perdu le ballon dans la moitié de terrain, David Strelec en a profité et s’est saisi du ballon pour tenter une frappe très lointaine devant les cages vides anglaises mais a manqué le cadre (56e).

La suite après cette publicité

A l’approche du gong final, les Three Lions continuaient de pousser. Phil Foden a tiré un coup franc et Harry Kane a coupé la trajectoire de la tête au premier poteau mais il a manqué le cadre (78e). Declan Rice a repris le ballon du pied droit à l’entrée de la surface et a trouvé le poteau gauche de Dúbravka. Harry Kane a ensuite repris le ballon de volée en déséquilibre mais il a vu sa frappe s’envoler au-dessus des cages slovaques (81e). Alors qu’il ne restait que quelques secondes, sur une touche jouée par Kyle Walker, Marc Guéhi a dévié le ballon de la tête et Jude Bellingham a sorti un incroyable ciseau acrobatique pour égaliser (90e+5, 1-1). Ainsi, les deux équipes ont pris la direction des prolongations. Et l’Angleterre a surfé sur sa forme. Ivan Toney a été trouvé dans la surface de réparation slovaque et a dévié le ballon pour Harry Kane qui a mis devant les Three Lions grâce à un but de la tête (91e, 1-2). En souffrant, l’Angleterre file en quart.

L’Homme du match

- Bellingham (7) : l’élimination aurait pu être terrible pour celui qui prétend au Ballon d’Or 2024. En difficulté tout au long du match, il n’a quasiment rien produit et n’a que très peu trouvé ses attaquants, notamment Harry Kane. Mais alors que les Anglais étaient à terre, la lumière ne pouvait venir que de lui et le meneur madrilène a sauvé les Three Lions en lâchant une reprise de volée magnifique pour égaliser. Le signe d’une confiance impressionnante qui a redressé son pays d’un geste magistral. Remplacé par Konsa (106e).

La suite après cette publicité

Angleterre

- Pickford (5,5) : un mauvais placement sur la première occasion slovaque (12e), même s’il ne peut rien sur le but encaissé. Le gardien anglais a pourtant été tranquille pour le reste de la soirée, où il n’a eu qu’un arrêt simple à faire (86e). Un match sérieux, mis à part quelques incompréhensions avec sa défense.

- Trippier (5,5) : sûrement l’un des meilleurs éléments anglais de la première période. Décisif défensivement (12e), il a ensuite offert un très bon centre pour Harry Kane (23e) et a été beaucoup présent offensivement pour combiner avec Foden. Le joueur de Newcastle pensait d’ailleurs lui offrir une passe décisive après un bon placement, mais l’ailier de City était hors-jeu. Blessé, il a été remplacé par Palmer (66e, 6), qui a apporté rapidement plus de danger et a fait beaucoup plus de mal sur son côté. Il pourrait avoir gagné une place dans la hiérarchie de Gareth Southgate grâce à son entrée.

La suite après cette publicité

- Guéhi (4) : le défenseur central a eu beaucoup de mal. D’abord très mal aligné et averti d’entrée, il s’est rattrapé en effectuant un retour important (12e). Mais le central de Crystal Palace se manquait complètement sur le but slovaque au marquage, puis en ne suivant pas le déboulé de Schranz. Cela a été mieux après la pause, même s’il a eu beaucoup moins de travail, mais son match aura été sauvé par sa passe décisive pour Bellingham.

- Stones (3,5) : à l’instar de Guéhi, il a fait preuve d’une certaine fébrilité en étant fautif au marquage sur le but encaissé. Mais au-delà de ça, on l’a surtout vu perturbé et en manque de confiance, à l’image d’une grosse incompréhension avec Pickford (50e), avant une déconnexion complète qui a failli offrir un but gag aux Slovaques (54e). Une terrible prestation pour un joueur de son niveau, qui aura également commis de nombreuses fautes évitables.

- Walker (4) : le jeu a, certes, peu penché de son côté, mais le latéral anglais n’a pas apporté grand-chose pour aider ses partenaires à se sortir du piège slovaque. Très peu de centres tentés (4) et aucun n’a apporté une situation dangereuse. En seconde période, il a été replacé à droite, sans succès, mais a été précieux durant la prolongation.

- Rice (6) : comme Mainoo, le milieu d’Arsenal a fait preuve de trop d’imprécision technique pour faire évoluer le bloc anglais. Rice a été plus utile aux Three Lions en seconde période, notamment dans le secteur défensif avec 4 duels gagnés sur 4. Mais cela n’était pas suffisant pour permettre aux siens de perturber les Slovaques. Il aurait même pu être le sauveur… mais sa superbe frappe s’écrasait sur le poteau de Dubravka (81e).

- Mainoo (4) : pour sa première titularisation, le milieu de Manchester United a eu beaucoup de mal techniquement à faire des différences. On l’a vu manquer beaucoup de passes simples et se faire trop facilement surprendre par le bloc slovaque. Une reprise de volée tentée, qui n’a rien donné (24e), avant de disparaître en seconde période. Sans conséquence finalement.

- Saka (3) : à l’instar de Foden, l’autre ailier anglais a clairement été en deçà des attentes. Seulement trois dribbles réussis, beaucoup de mauvais choix et surtout une bonne défense de Hancko pour l’empêcher de progresser. En clair, Saka ne s’est procuré aucune occasion franche et n’a pas du tout inquiété l’arrière-garde slovaque. Remplacé par Eze (84e)

- Bellingham (7) : voir ci-dessus

- Foden (3,5) : très peu en vue durant la première mi-temps, il a sonné la révolte anglaise en fin de première période. Il pensait d’ailleurs égaliser pour les Three Lions au retour des vestiaires, mais était hors-jeu. Et le coup d’éclat du Cityzen n’aura duré que quelques minutes, puisqu’il a ensuite été muselé par la défense bleue. Remplacé par Toney (90e+4), auteur de la passe décisive pour Kane.

- Kane (6) : de bons décalages, comme sur cette transversale à l’origine du but hors-jeu, mais cela était trop peu. Sur ses 18 ballons touchés, le buteur du Bayern Munich aura tout de même eu une très grosse occasion de but, mais il manquait clairement le cadre de la tête (78e). Mais il offre le but permettant aux Three Lions de prendre l’avantage et de faire plier les Slovaques afin de sauver son match. Remplacé par Gallagher (105e).

Slovaquie

- Dubravka (5) : dernier rempart de Newcastle et élément d’expérience, le natif de Zilina n’a pas eu grand-chose à faire lors des 45 premières minutes, excepté cette belle sortie face à Bellingham (39e). Profitant du manque d’inspiration des hommes de Gareth Southagte, il s’est ainsi contenté de soigner ses relances. Au retour des vestiaires, il est surpris par Foden avant d’être sauvé par le VAR. Si une dernière tête de Kane lui procurait une nouvelle frayeur, la frappe de Rice terminait elle sur son montant (81e). La réussite nécessaire pour rejoindre les 1/4 de finale… avant que Bellingham ne le laisse sur place d’une reprise acrobatique imparable (90+5e). Lors des prolongations, son ballon repoussé permettait à Kane, dans un second temps, de surgir pour envoyer les siens au tour suivant. Terrible.

- Pekarik (5) : défenseur du Hertha Berlin, le numéro 2 slovaque a livré un premier acte relativement neutre. Peu gêné par Foden, il n’a pas eu besoin de forcer son talent pour bloquer les montées anglaises. Malgré une première passe manquée (3e), il n’a pas commis de grossières erreurs, sans pour autant se montrer offensivement. Concentré sur les quelques rushs de Bellingham, il est pris de vitesse sur l’égalisation anglaise, finalement refusée pour une position de hors-jeu (50e). Un match globalement cohérent avant de subir la foudre anglaise dans les ultimes secondes. Averti dans le dernier quart d’heure (77e), il cédait sa place à dix minutes du terme. Remplacé par Tupta (109e).

- Skriniar (4,5) : annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain, le capitaine de la 45e nation au classement FIFA a longtemps bien tenu son rang dans son duel face à Kane. Pas toujours rassurant dans ses relances, il aura, malgré tout, fait preuve d’une belle autorité dans ses interventions et d’une solidité certaine dans le jeu aérien. Averti pour un excès d’engagement juste avant la pause (45+1e), il était finalement coupable d’un mauvais dégagement avant d’être impuissant sur la reprise exceptionnelle de Bellingham et la tête décisive de Kane (91e). Frustrant.

- Vavro (6) : défenseur central du FC Copenhague, le numéro 3 slovaque avait la lourde tâche de stopper les offensives anglaises. Aux côtés du joueur parisien, le joueur de 28 ans a très longtemps vécu une fin d’après-midi tranquille. Précieux dans les airs et très rarement mis à mal par les offensifs anglais, il a parfaitement communiqué avec ses compagnons de défense pour empêcher les Anglais de prendre la profondeur. En repoussant de nombreux ballons, il se dirigeait vers le titre d’homme du match avant de s’incliner face au génie de Bellingham (90+5e) et d’être encore battu sur la tête de Kane, synonyme de qualification. Averti d’un carton jaune en fin de match (108e).

- Hancko (6) : tout proche d’ouvrir le score en début de rencontre, le latéral gauche du Feyenoord voyait finalement sa frappe fuir de peu le cadre anglais (6e). Pour le reste, il a montré une très belle rigueur sur le plan défensif et n’a jamais failli face à la vivacité de Saka. Une partition très aboutie (6 ballons récupérés, 7 duels remportés sur 17) et assurément l’un des hommes forts de ce match. En vain.

- Kucka (4) : âgé de 37 ans, le joueur du Slovan Bratislava était, lui aussi, titularisé dans l’entrejeu du système de Francesco Calzona. Rapidement averti d’un carton jaune pour une intervention jugée illicite (13e), il a éprouvé quelques difficultés à conserver le cuir même s’il est impliqué sur l’ouverture du score en remportant son duel de la tête. Maladroit techniquement (13 ballons perdus), il a par ailleurs perdu quelques ballons dangereux. Des approximations sans conséquence mais une prestation qui ne restera pas dans les annales du football. Remplacé par Bero (82e), trop discret.

- Lobotka (6) : facteur X de cette sélection slovaque, le milieu de terrain du Napoli a livré un premier acte sérieux. Peu en vue sur le plan offensif, il a cependant très bien travaillé devant sa surface pour bloquer les offensives des Three Lions. Juste techniquement, inspiré dans l’orientation, omniprésent dans le pressing, il n’a pas eu beaucoup de déchet dans son jeu. Une activité ô combien précieuse mais finalement insuffisante pour réaliser un exploit majuscule.

- Duda (6,5) : milieu de terrain du Hellas Vérone, le numéro 8 slovaque, buteur contre la Roumanie, a confirmé ses très belles dispositions dans cet Euro 2024. Régulièrement trouvé par ses partenaires, il a très bien distillé le jeu, tout en se montrant impactant dans le duel (6/10, 4 ballons récupérés, 2 interceptions). Une performance plus que séduisante mais qui n’aura malheureusement pas été suffisante pour accéder aux 1/4 de finale. Remplacé par Benes (82e), auteur d’une très belle entrée en jeu, notamment dans la disponibilité pour les siens.

- Haraslin (5,5) : présent dans le couloir gauche de l’attaque slovaque, l’attaquant du Sparta Prague a été l’un des hommes forts de la Slovaquie dans cette rencontre. Fort de belles projections et d’une grosse qualité technique, il a été dans tous les bons coups des Sokoli. Suite à une nouvelle percée tranchante, il était tout proche de tromper Pickford (12e). Intenable dans le coeur du jeu, il aura posé de nombreux problèmes aux Anglais. Remplacé par Suslov (61e, 3), qui a tenté d’apporter toute son énergie pour préserver cet exploit XXL mais a finalement craqué face au réveil anglais.

- Strelec (5) : attaquant du Slovan Bratislava, le numéro 18 slovaque débutait seul en pointe. S’il n’a pas eu beaucoup de situations favorables, il a cependant bonifié les rares ballons touchés. Passeur décisif sur l’ouverture du score, il s’est aussi montré précieux dans son travail défensif, à l’image de ce premier pressing. Au retour des vestiaires, il est tout proche de faire le break après une terrible bévue anglaise mais sa frappe lointaine vient mourir au pied du poteau (55e). Remplacé par Bozenik (61e, 3), combattif dans la dernière demi-heure mais trop souvent pris dans le duel et imprécis dans le dernier geste.

- Schranz (5) : auteur de deux buts depuis le début de l’Euro 2024 et aligné dans un rôle d’ailier droit, le joueur du Slavia Prague a, une nouvelle fois, été décisif à l’Arena de Schalke. D’abord focalisé sur ses tâches défensives, l’atout offensif des Faucons a finalement profité de la fragilité défensive des Three Lions pour s’illustrer. Parfaitement décalé dans le coeur de la défense adverse, il trompait Pickford d’un superbe extérieur du pied droit pour lancer les siens dans ce 8e de finale (25e). Pour le reste, il n’a pas montré grand-chose. Remplacé par Gyömber (90+3e), trop imprécis lors de son entrée en jeu et très peu trouvé.