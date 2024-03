Liverpool - Manchester City : les compositions sont là

La vingt-huitième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc au sommet entre Liverpool et Manchester City. A domicile, les Reds s’organisent dans un 4-3-3 avec Caoimhín Kelleher qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Conor Bradley, Jarell Quansah, Virgil van Dijk et Joe Gomez. Alexis Mac Allister, Wataru Endo et Dominik Szoboszlai se retrouvent dans l’entrejeu. Harvey Elliott et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 3-2-4-1 avec Ederson Moares dans les cages. En défense on retrouve Kyle Walker, Manuel Akanji et Nathan Aké. Rodri Hernandez est placé en sentinelle avec John Stones à ses côtés. Seul en pointe, Erling Haaland est placé juste devant Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Julian Alvarez.

Les compositions

Liverpool : Kelleher - Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez - Szoboszlai, Endo, Mac Allister - Elliott, Nunez, Diaz

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Aké - Stones, Rodri - Foden, Silva, De Bruyne, Alvarez - Haaland