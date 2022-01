Bayern Munich : Lucas Hernandez et Tanguy Nianzou positifs au Covid-19

Après Manuel Neuer (35 ans), Kingsley Coman (25 ans), Corentin Tolisso (27 ans), Omar Richards (23 ans) et l’entraîneur adjoint Dino Toppmöller (41 ans), le Bayern Munich vient d'annoncer de nouveaux cas positifs au Covid-19 au sein de son groupe. Ainsi, en plus de trois physiothérapeutes, les défenseurs français Lucas Hernandez et Tanguy Nianzou ont également été déclarés positifs. «Les deux se portent bien. Pour Leroy Sane, Josip Stanišić et Dayot Upamecano, le diagnostic n'est pas encore terminé», précise le club bavarois.

La suite après cette publicité

Initialement prévu pour le 2 janvier, l'entraînement collectif avait déjà été reporté à ce lundi. Présents pour procéder au test PCR dans la matinée, les joueurs et les membres du staff déclarés positifs n'ont logiquement pas été autorisés à prendre part à l'entrainement et devront, pour ce faire, présenter un résultat négatif dans les prochains jours.