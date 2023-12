Claudio Caçapa répond à la rumeur OL

Qui va succéder à Fabio Grosso ? C’est la grande question du côté de l’Olympique Lyonnais. Si Bruno Genesio a les faveurs des joueurs et qu’il est prêt à revenir comme révélé en exclusivité sur notre site hier, d’autres pistes sont explorées par John Textor et David Friio, nouveau directeur sportif. Ce sont eux qui trancheront. Plusieurs noms sont donc sortis du chapeau, dont celui de Claudio Caçapa. Ancien adjoint, le Brésilien dirige Molenbeek, autre club du groupe Eagle Football. Questionné par La Dernière Heure, l’ancien défenseur a été clair sur un éventuel retour.

«Je suis Lyonnais mais je suis bien à Molenbeek, je suis content d’être au RWDM. Rien n’indique que je pourrais faire mon retour à Lyon.» Puis, il a commenté la situation de son club de cœur. «En tant que Lyonnais, je suis attristé de voir l’OL traverser une période aussi difficile. C’est compliqué de regarder le classement et d’y retrouver un club comme Lyon à la dernière place. Je leur souhaite plein de courage et même si la situation est difficile, j’espère que le club va s’en sortir. Je n’ai vraiment pas envie de penser à ce scénario. Lyon est un grand club, il y a de bons joueurs dans cette équipe et l’effectif actuel est loin d’être un effectif qui va descendre.» Sans Caçapa donc, l’OL devra s’en sortir.