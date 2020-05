FC Barcelone : l'option MLS prend de l'ampleur pour Luis Suarez

Luis Suarez (33 ans) ira-t-il au bout de son contrat (juin 2021) avec le FC Barcelone ? Difficile d'apporter, à ce jour, une réponse certaine à cette question. L'international uruguayen devrait de plus en plus souffrir de la concurrence sur le front de l'attaque des Blaugranas alors que le club catalan semble vouloir s'offrir Neymar (28 ans, PSG) et Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan). Ce dernier est d'ailleurs annoncé comme le successeur d'El Pistolero à terme au Barça.

Pour recruter, le club culé aura besoin de liquidités. La vente de Luis Suarez pourrait ainsi être une option, précise Marca ce samedi, alors que plusieurs clubs aux États-Unis s'intéressent à lui. A en croire le quotidien espagnol, le Barça semble ouvert à la discussion et prêt à écouter les offres pour son joueur mais le laissera décider de son avenir. Le numéro 9 de Barcelone, qui sera prolongé d'un an s'il dispute plus de 60% des matches la saison prochaine, n'exclut pas de rejoindre la MLS même s'il estime que son aventure en Catalogne n'est pas terminée. La porte reste donc entre ouverte et les clubs américains restent eux à l'affût sur ce dossier.