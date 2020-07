Arnaud Kalimuendo compte rester longtemps au PSG

Agé de 18 ans, le jeune attaquant Arnaud Kalimuendo a vécu un match spécial à l’occasion de la rencontre amicale entre le Paris Saint-Germain et Le Havre (9-0). Je Titi a en effet inscrit son premier but chez les pros. Le premier d’une longue série ? Lié au club de la capitale jusqu’en 2022, Kalimuendo discute avec ses dirigeants pour une année optionnelle. Et contrairement aux cas Kouassi et Aouchiche, le clan Kalimuendo a réaffirmé son intention de rester un bon moment chez les Rouge-et-Bleu.

« Il y a des détails à régler, mais il n'y a pas de souci sur ce point, on va avancer avec le club. (…) Nous, notre logique, c'est qu'Arnaud a le potentiel pour rester longtemps à Paris, s'imposer dans son club formateur et y faire carrière. Entre le vouloir et le faire, il y a une différence, on va y aller pas à pas », a déclaré le père du joueur, Arthur, au Parisien.