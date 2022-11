Cdm 2022 : Robert Pirès juge l'équipe de France

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Coupe du monde 1998, Robert Pirès sera de la partie pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France sera consultant pour la télévision indienne, lui qui a évolué au FC Goa entre 2014 et 2015. Dans un entretien pour le média allemand Kicker, il a dressé un constat sur l'équipe de France : «en raison de la pandémie et du calendrier extrêmement serré, aucune nation n'a pu se développer correctement. Si l'on compare l'équipe de France de 2018 à l'actuelle, il manque notamment Paul Pogba et N'Golo Kanté et donc les piliers de l'entrejeu. Je suis curieux de voir comment Didier Deschamps compte combler ce vide.»

S'il ne voit pas les Bleus comme favoris, il reste confiant : «derrière le Brésil et l'Argentine, je vois la France à égalité avec l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre et le Portugal. La question sera de savoir si tous les attaquants travaillent à la récupération lorsqu'ils perdent le ballon.» Sans être pour autant emballé, il a estimé que les forfaits avaient un impact négatif sur les Bleus.