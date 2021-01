Ligue 2 : Troyes conforte sa place de leader, le Paris FC explose Amiens

Alors que Clermont a ouvert les hostilités de cette 21ème journée en disposant d'Auxerre plus tôt dans la journée et en revenant provisoirement à une petite longueur du leader troyen, seize autres équipes étaient sur le pont à 19 heures et avant le déplacement de Toulouse à Sochaux demain. Le Paris FC en a profité pour sérieusement se replacer et avec la manière. Mené par un Charles Boli déchaîné, auteur de deux passes décisives et un but, le club de la capitale a éparpillé Amiens au quatre coins du stade Charlety (4-2).

Un succès fleuve qui permet aux Franciliens de revenir à une unité d'Auxerre (4e, 36 pts) avec un match de plus à disputer. De son côté, Troyes, à qui l'on promettait une victoire aisée chez le 19e, Pau, a dû sacrement batailler, avant d'arracher la victoire grâce à l'entrant Brandon Domingues (1-0, 80e). La formation de Laurent Batlles reprend donc un matelas confortable de 4 points sur Clermont et 5 sur le TFC. Enfin, Châteauroux, lanterne rouge et sur une série de quatre défaites avant ce match, a décroché un nul plein de courage contre Valenciennes en fin de partie (3-3).

Les résultats de 19 heures :

Caen 1 - 2 Rodez : Alexandre Mendy (27e, sp) pour Caen ; Pierre Bardy (3e, 18e) pour Rodez.

Châteauroux 3 - 3 Valenciennes : Emmanuel Ntim (10e, CSC), Ylyas Chouaref (58e), Alexis Goncalves (90e) pour Châteauroux ; Joffrey Cuffaut (47e, 73e), Emmanuel Ntim (84e) pour Valenciennes.

Dunkerque 3 - 1 AC Ajaccio : Malik Tchokounte (26e, 87e), Jorris Romil (35e) pour Dunkerque ; Cyrille Bayala (46e) pour Ajaccio.

Grenoble 2 - 0 Chambly : Yoric Ravet (69e), Achille Anani (90e+1) pour Grenoble

Le Havre 1 - 1 Guingamp : Jamal Thiare (59e, sp) pour le Havre ; Ronny Rodelin (90e) pour Guingamp.

Nancy 2 - 2 Niort : Ibrahima Conte (28e, CSC), Mickael Biron (83e) pour Nancy ; Pape Ibnou Ba (12e, 62e) pour Niort.

Paris FC 4 - 2 Amiens SC : Ousmane Kante (12e), Gaetan Laura (16e), Charles Boli (34e), Marvin Gakpa (48e) ; Molla Wague (19e), Amadou Ciss (88e) pour Amiens.

Pau 0 - 1 Troyes : Brandon Domingues (80e) pour Troyes.

Le classement de la Ligue 2