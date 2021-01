Ligue 2 : Clermont fait tomber Auxerre et met la pression sur Troyes

Dans ce match du haut de classement de Ligue 2, c'est Clermont qui fait la bonne opération sur sa pelouse face à Auxerre (1-0). Avant le match de Toulouse à Sochaux, les Rouge et Bleu grimpent au deuxième rang du classement, à une petite unité de Troyes qui joue à Pau à 19 heures. Rapidement dangereux, les locaux ont d'abord trouvé la barre suite à une parade réflexe de Donovan Leon devant Mohamed Bayo (10e). L'homme en forme, Jodel Dossou, a ensuite quitté son côté droit pour débouler dans l'axe et tromper le pauvre Leon d'une frappe croisée et déviée par le talon de Gautier Lloris (1-0, 13e). Mais, après un gros temps fort qui a duré une bonne demi-heure, Clermont s'est fait peur avec une remise en retrait vers son but de Florent Ogier qui aurait bien pu faire filoche si Bayo ne s'était pas placé sur la trajectoire du ballon.

En seconde période, Auxerre a mieux débuté et Hamza Sakhi a forcé, d'une tête plongeante, Arthur Desmas à effectuer une claquette juste sous sa barre (52e). Clermont a tout de suite riposté. Bayo a filé en contre, puis centré en retrait, Dossou s'est effacé et Jason Berthomier a alerté Leon qui a vu, bien heureux, le ballon être renvoyé par son poteau (55e). Sakhi, encore, a bien essayé d'y aller en solo en jonglant dans la surface avant d'armer un tir dans le petit filet (82e). Sans succès. En toute fin de match, Jonathan Iglesias a loupé la balle du break (90e). Auxerre voit donc sa quatrième place menacée, avant les matches de Grenoble et du PFC.

Le classement de la Ligue 2