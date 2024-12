ASSE : Eirik Horneland succède à Olivier Dall’Oglio

Seizième du classement de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne avait choisi de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. Pour le remplacer, nous vous avions révélé que les Verts s’étaient tournés vers le Norvégien de 49 ans, Eirik Horneland. Eh bien c’est désormais officiel : l’ancien entraîneur de Brann est le nouveau coach de l’ASSE.

«Eirik Horneland (49 ans) est officiellement nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne ce vendredi 20 décembre. Il rejoint le club du Forez accompagné par Hassan El Fakiri, entraîneur-adjoint. L’AS Saint-Étienne et Eirik Horneland sont heureux d’officialiser leur collaboration. L’accord conclu avec le technicien norvégien le place à la tête des Verts jusqu’en 2027, avec option supplémentaire. Il rejoint le club accompagné par Hassan El Fakiri, entraîneur-adjoint. Eirik Horneland aura pour mission de mettre au profit de l’équipe son expérience forgée et reconnue au SK Brann (Norvège) pour développer une culture de la performance et un style de jeu propre à l’ASSE», peut-on lire sur le communiqué.