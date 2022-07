La Juventus a trouvé le moyen de débloquer le dossier Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Le PSG est toujours au Japon. Demain, le champion de France en titre doit affronter Urawa Reds après l'avoir emporté sur Kawasaki Frontale mercredi dernier. Au lendemain d'une dernière rencontre face à Gamba Osaka le 25 juillet, ça sera l'heure du retour au Camp des Loges pour terminer de préparer le Trophée des Champions qui doit avoir lieu le 30 face à Nantes à Tel-Aviv (Israël).

Leandro Paredes est du voyage en Asie. Il ne fait pas partie de la liste d'indésirables laissée à Paris (Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha et Edouard Michut). Sera-t-il de la partie pour Israël ? Rien n'est moins sur, car le PSG cherche toujours à se débarrasser de l'Argentin à qui il reste deux ans de contrat et a peut-être trouvé une solution.

La Juve est en train de résilier le contrat de Ramsey

Enfin, c'est surtout la Juventus qui détient la clé du problème. Avant de bouger, elle doit dégraisser son entrejeu, beaucoup trop fourni entre les présences d'Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Zakaria, Locatelli ainsi que Pogba, et les jeunes Rovella, Miretti et Fagioli. Tous ne resteront pas évidemment, à commencer par le milieu de terrain gallois. Il n'a d'ailleurs pas été convoqué pour le stage aux États-Unis.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, on se dirige vers une résiliation de contrat à un an du terme de celui-ci. Le salaire de l'ancien Gunner pèse lourd : 7 M€ à l'année. Il devrait s'en aller du Piémont avec environ 3 M€ en poche. Une fois ce dossier réglé, la Juventus aura fait les économies nécessaires pour s'attaquer à Paredes.

Un accord difficile à boucler avec le PSG

Il faudra tout de même parvenir à être convaincant financièrement. En France, l'ancien Romain touche 7 M€ par an mais un accord ne semble pas impossible à boucler selon le média aux pages roses. C'est surtout trouver un terrain d'entente avec le PSG qui s'annonce plus ardu. Paris veut 30 M€ et rien d'autre, car le projet d'intégrer Moise Kean dans le deal a échoué. Une autre solution s'impose...