Mercato : le PSG est de plus en plus gourmand pour Leandro Paredes

Il ne fait pas forcément partie des plus gros indésirables, mais il n'est pas indispensable. On peut le dire, Leandro Paredes est dans un certain flou concernant sa situation. Bien que très bien intégré dans le vestiaire parisien, particulièrement dans le clan hispanophone forcément, l'international argentin n'est pas considéré comme une valeur sûre de l'équipe.

Et dans le même temps, il fait partie de ces rares joueurs qui suscitent des intérêts assez concrets à travers l'Europe. En Italie notamment, lui qui avait laissé de bons souvenirs lors de son passage à la Roma. Depuis des semaines, les médias transalpins évoquent un intérêt prononcé de la Juventus, qui souhaite reconstruire son entrejeu et a choisi l'ancien de Boca, entre autres, pour y parvenir.

La Juventus est encore loin

Seulement, les Turinois ne sont pas dans une situation financière exceptionnelle, et le PSG aurait revu ses prétentions à la hausse. Comme l'explique La Repubblica, la Juventus a proposé un montant de 13 millions d'euros pour le joueur de l'Albiceleste, avec 2 millions d'euros supplémentaires. Montant aussitôt refusé par la direction du champion de France.

Si on affirmait jusqu'ici que cette dernière attendait 20 millions d'euros pour son joueur, le prix a encore augmenté. Désormais, le Paris Saint-Germain demande 25 millions d'euros aux prétendants de Leandro Paredes. De quoi décourager la formation du Piémont ? Probablement pas, et nul doute que les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours...