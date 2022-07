PSG : le groupe pour le Japon est connu, les indésirables aussi

La suite après cette publicité

Les joueurs du Paris Saint-Germain sont fixés, les supporters aussi. Alors que la formation désormais entraînée par Christophe Galtier vient de réussir sa première sortie en amical ce vendredi face à QRM (2-0), les Rouge et Bleu s'apprêtent désormais à s'envoler pour le Japon, où trois nouvelles rencontres amicales sont programmées dans le cadre de la préparation estivale du club parisien.

Comme nous vous le révélions le 11 juillet dernier, plusieurs joueurs on été écartés par le nouvel organigramme francilien. Layvin Kurzawa fait, sans surprise, partie de cette liste de 25 hommes que vient de communiquer le PSG, au même titre qu'Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha et Edouard Michut. Un message clair de la part du PSG, qui cherche à se débarrasser de nombreux éléments au cours de ce mercato estival 2022.

Des surprises dans le groupe de Galtier

A noter toutefois la présence de joueurs comme Eric Junior Dina Ebimbe, Abdou Diallo ou même Mauro Icardi et Idrissa Gueye, annoncé sur le départ mais qui feront pourtant bel et bien le voyage au pays du Soleil Levant avec le reste des champions de France en titre.

Les stars que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr, qui a lui raté le premier amical de l'été en raison d'une blessure à la hanche, seront bel et bien de la partie. Tout ce petit monde va maintenant se tourner vers la préparation des matchs face au Kawasaki Frontale mercredi, puis contre les Urawa Red Diamonds le 23 juillet, et enfin face au Gamba Osaka le 25 juillet.

Le groupe du PSG pour la tournée au Japon

Navas, Donnarumma, Rico, Letellier - Ramos, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Hakimi, Bernat, Mendes - Verratti, Paredes, Danilo, Vitinha, Gueye, Ebimbe, Zaïre-Emery - Mbappé, Icardi, Neymar, Sarabia, Kalimuendo, Messi