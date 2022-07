Amical : les premiers enseignements du PSG version Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Les premières sorties amicales de l'été ne ressemblent que très rarement à ce que l'on peut voir lors du début de saison. Opposée à Quevilly-Rouen Métropole, 18e du dernier Championnat de Ligue 2 ce vendredi, la formation francilienne, désormais sous les ordres de Christophe Galtier, a pourtant montré de belles choses, avec quelques enseignements à noter en vue de la nouvelle saison à venir. Sans Neymar, Mbappé, Kimpembe, Kehrer, Mendes, Danilo, Hakimi et Sarabia, le nouvel entraîneur des Champions de France a d'abord entamé la rencontre avec Messi, Ramos, la nouvelle recrue Vitinha ou encore Kalimuendo, de retour du RC Lens.

Comme il l'avait annoncé juste avant la rencontre en conférence de presse, Galtier a opté pour un 3-4-1-2. Sous une forme légèrement plus claire que ce que pouvait proposer Mauricio Pochettino. Messi avait le champ libre dans le cœur du jeu, derrière Kalimuendo et Icardi, un positionnement préféré pour l'Argentin, très actif durant sa mi-temps, où il a d'ailleurs été adroit pour trouver son duo d'attaque. C'est d'ailleurs lui qui a provoqué le penalty à l'entrée de la surface, ensuite transformé par Sergio Ramos.

Vitinha, une recrue qui fait du bien

Le positionnement des milieux de terrain était également plus fluide. À l'instar de Ramos, Bernat semble être bien revenu de sa blessure et a proposé beaucoup de choses sur son côté, combinant régulièrement avec Kalimuendo et Messi. Autre satisfaction dans cette zone : la première apparition de Vitinha. Recruté au FC Porto pour plus de 41 millions d'euros, le milieu portugais, aligné un poil plus haut que Paredes, s'est énormément montré pour cette rencontre amicale.

Constamment au pressing et faisant part d'une jolie technique pour se démarquer, le jeune joueur de 22 ans a fait forte impression pendant une mi-temps, provoquant une faute à l'entrée de la surface après une jolie percée (4e) mais surtout en étant toujours très juste dans sa relance et en jouant vers l'avant. Dina Ebimbe, dans un rôle de piston droit, a, lui aussi, gagné des points auprès de son nouvel entraîneur.

Un 3-4-3 encore à tester

Avec une composition complètement différente en seconde période et un nouveau schéma en 4-3-3, les jeunes éléments ont pu montrer leur talent. Parmi eux, Bitumazala et surtout Gassama, auteur du deuxième but parisien, ont sûrement gagné des points auprès de Galtier. Mais, pour le moment, il reste impossible de tirer des premières conclusions. D'une part, car l'adversité restait très faible sur le plan offensif. La défense à trois Marquinhos-Ramos-Diallo n'a pas du tout été sollicités et on pourrait s'interroger sur le placement de Sergio Ramos dans l'axe droit de la défense. Car Galtier a choisi Marquinhos pour occuper le centre de la défense à trois.

D'autre part, parce qu'il faudra parvenir à faire fonctionner la machine avec de nouvelles recrues attendues et les retours de Kylian Mbappé et Neymar. Une chose que n'a jamais vraiment réussi à faire Mauricio Pochettino lors de son passage à Paris. Avant de reprendre la saison face à Nantes, à l'occasion du Trophée des Champions, à Tel-Aviv (31 juillet), Galtier aura l'occasion d'un peu plus travailler avec son groupe lors du prochain stage au Japon, où trois autres matches amicaux sont prévus. Quoi qu'il en soit, cette première sortie reste positive.