Amical : le PSG débute sa préparation par une victoire face à Quevilly-Rouen Métropole

La suite après cette publicité

Le Paris-Saint Germain lançait officiellement sa saison 2022/2023 ce vendredi. Au Camp des Loges, pour la première de Christophe Galtier sur le banc parisien, le club de la capitale disputait son premier match de préparation de l'été face à Quevilly-Rouen, pensionnaire de Ligue 2. Et pour sa première, le technicien français devait se passer de Neymar, déjà forfait après une blessure à la hanche. Mais si le Brésilien était absent tout comme Kylian Mbappé, les autres stars étaient bien là. Au coup d'envoi, Lionel Messi était titulaire en attaque avec Mauro Icardi ou encore Arnaud Kalimuendo alors que Sergio Ramos et Marquinhos protégeaient les cages gardées par Gianluigi Donnarumma. La recrue Vitinha débutait également dans l'entrejeu dans le 3-5-2 mis en place par Galtier.

Et dès les premières minutes, un joueur a clairement montré un visage séduisant dans le cœur du jeu : un certain Lionel Messi. La Pulga, qui semblait très affûté au coup d'envoi et plus généralement depuis son retour de vacances, touchait un nombre incalculable de ballons. Positionné dans le cœur du jeu, juste derrière les deux attaquants, Messi a vite pris le jeu à son compte et a commencé à distribuer des bons ballons. Sa connexion avec Juan Bernat sur le côté gauche semblait plus qu'intéressante et son positionnement plus qu'efficace. C'est d'ailleurs lui qui, après un bon service de Dina Ebimba, provoquait un penalty. Ce dernier était transformé par... Sergio Ramos (1-0, 33e). L'ancien du Real Madrid, assez frais physiquement, plaçait parfaitement son ballon et marquait donc le premier but de l'ère Christophe Galtier.

Un Messi en grande forme

Au retour des vestiaires, comme très souvent lors des matches de préparation, Christophe Galtier décidait de changer tout son onze de départ et faisait confiance à de nombreux jeunes. Le titi Warren Zaïre-Emery, qui vient de signer son premier contrat pro avec le PSG, entrait donc en jeu tout comme Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Wijnaldum ou encore Ander Herrera dans un rôle de défenseur central inédit. Keylor Navas prenait aussi la place de Gianluigi Donnarumma dans les cages. Mais le joueur qui s'illustrait rapidement dès son entrée en jeu, c'est bien Djeidi Gassama. Le jeune attaquant de 18 ans, dans la continuité de ses matches en Youth League la saison dernière, mystifiait son défenseur et doublait la mise (2-0, 54e).

Par la suite, le PSG accusait un peu le coup physiquement et le rythme de la rencontre diminuait doucement, mais sûrement. Pourtant, le score aurait pu être plus large après un bon service de Layvin Kurzawa pour Sékou Yansané, qui ratait le ballon seul devant le but vide. Le score ne bougera plus. Le PSG débute donc sa préparation estivale par une victoire (2-0) sous les yeux attentifs de Kylian Mbappé en tribunes, en attendant de s'envoler pour le Japon pour trois matches amicaux face aux Kawasaki Frontale, aux Urawa Red et au Gamba Osaka. Ce premier match a pu donner quelques indications à Christophe Galtier, notamment sur le système de jeu et certains joueurs (Messi, Ramos, Bernat).

Le XI du PSG au coup d'envoi