PSG : plusieurs joueurs écartés de la tournée au Japon

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a lancé sa préparation estivale le lundi 4 juillet et récupère ses joueurs au compte-gouttes. Aujourd'hui, ce sont notamment Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe qui ont fait leur grand retour au Camp des Loges pour passer les premiers tests physiques. La suite du programme s'annonce chargée avec un match amical contre Quevilly Rouen Métrople le vendredi 15 juillet et le départ au Japon pour une tournée de 10 jours, avec trois matches amicaux au programme.

Ce sera l'occasion de découvrir les premiers choix stratégiques de la direction sportive. Car justement, selon nos informations, plusieurs joueurs, au moins 7 ou 8, ne seront pas conviés à cette tournée japonaise, dont Layvin Kurzawa. Pour Luis Campos, le conseiller football en charge de l'effectif professionnel, et Antero Henrique, cela servira de premier écrémage au sein de l'effectif dirigé désormais par Christophe Galtier.