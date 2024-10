Le bel hommage de Kylian Mbappé à Rafael Nadal

Le monde du tennis et plus globalement celui du sport est chamboulé par l’annonce de la retraite de Rafael Nadal. Quatorze fois vainqueur du mythique tournoi de Roland-Garros, l’Espagnol, grand rival de Roger Federer et de Novak Djokovic, aura marqué l’histoire du tennis.

La suite après cette publicité

Depuis ce matin, les hommages se multiplient. Dans le milieu du football, le Real Madrid a rendu hommage au légendaire tennisman. Vinicius Jr, Cristiano Ronaldo ont salué l’immense carrière du natif de Manacor. Kylian Mbappé n’est pas en reste et a répondu à la publication Instagram de Nadal. «Félicitations pour ta carrière Rafa, un exemple en tant que joueur et personne. Profite de ta retraite. Tu resteras toujours une légende». Le principal intéressé, immense fan du Real Madrid et membre honoraire du club merengue, devrait apprécier.