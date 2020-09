Le dégraissage continue au Barça !

Cet été, le FC Barcelone a vécu quelques secousses. En effet, outre la défaite contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions par huit buts à deux, les Barcelonais ont vu arriver sur leur banc l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman. Quasiment dans la foulée, Lionel Messi, le sextuple Ballon d'Or, a demandé à quitter le club avant de se rétracter quelque temps plus tard.

Mais cet été, le Barça veut recruter. Les Blaugranas visent deux Néerlandais : Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Mais les billets manquent. C'est ce qu'avait expliqué Jean-Michel Aulas très récemment et que, par conséquent, Memphis Depay n'irait pas - tout de suite - en Catalogne. Face à ce constat, il va falloir trouver des liquidités et dégager de la masse salariale. Du côté des ventes, on avance.

Les jeunes vers la sortie

Arturo Vidal est attendu dans les prochaines heures, voire les prochains jours, du côté de la Lombardie pour s'engager avec l'Inter Milan tandis que Luis Suarez, lui, n'est pas très loin de rejoindre la Juventus Turin. Toutefois, il reste bon nombre d'éléments dans l'effectif et il semble que Koeman veuille travailler avec un groupe plus réduit de joueurs. Certains jeunes devront aller voir ailleurs.

« J'ai dit à Riqui (Puig) que c'était difficile de jouer parce que dans ses positions c'est difficile. Mais je lui ai aussi dit qu'il avait un avenir au Barça. C'est valable pour lui, Aleñá, Pedri... C'est compliqué, car y a de la concurrence à leurs postes. Il a un avenir ici. Un prêt est une possibilité. Je recommande de partir en prêt, car un jeune footballeur doit jouer », a ainsi indiqué Koeman. Reste maintenant à savoir comment vont prendre les socios du FC Barcelone le fait que des jeunes pousses soient poussées vers la sortie.