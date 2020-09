OL : Jean-Michel Aulas assure que le Barça ne peut pas s'offrir Memphis Depay !

« Memphis Depay formera un duo avec Lionel Messi à Barcelone. L’attaquant orange retrouvera Ronald Koeman au Camp Nou ». C'est ce qu'annonçait le journal néerlandais Telegraaf tard hier soir. Tout serait donc réglé pour le transfert de l'international néerlandais de l'Olympique Lyonnais et l’annonce officielle pourrait intervenir cette semaine. Mais ce n'est pas le même son de cloche du côté lyonnais.

La suite après cette publicité

En France, le quotidien L'Equipe nuançait déjà clairement l'information du Telegraaf en expliquant que le FC Barcelone attendait de se séparer d'Arturo Vidal et Luis Suarez. Le club catalan a besoin de liquidités et de dégager de la masse salariale. Vidal est en passe de s'engager pour l'Inter Milan, muis Luis Suarez vient lui de recaler la Juventus Turin... Le Barça est encore loin du compte et si vous n'étiez pas convaincus, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a enfoncé le clou.

Jean-Michel Aulas s'est ainsi fendu d'un message sur Twitter sur le sujet. « Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre », a posté JMA. Ce qui signifierait que le Barça a renoncé à Depay... pour le moment. Sera-t-il la priorité une fois que le dégraissage se sera intensifié ? L'OL va trembler jusqu'au 5 octobre.