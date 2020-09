OL : le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone serait bouclé !

Ces derniers jours, l’hypothétique transfert de Memphis Depay au FC Barcelone avait du plomb dans l’aile. Entre le scepticisme de certains dirigeants culés et le choix des Catalans de faire trainer les choses, l’Olympique Lyonnais ne semblait plus trop savoir sur quel pied danser. Pour rappel, les Gones se sont fait à l’idée de voir leur attaquant de 26 ans plier bagage après trois ans et demi passés sur les bords du Rhône et 46 buts inscrits en 104 matches de Ligue 1. Libre de tout contrat en 2021, le Batave a toujours esquivé la signature d’une prolongation de contrat.

« Avant que Memphis ait sa blessure, le président Aulas a fait beaucoup d’efforts. Il a fait une proposition importante pour le prolonger. Il a dit qu’il n’avait pas la tête à ça, qu’il voulait se concentrer sur sa récupération, il voulait jouer l’Euro, c’était avant le Covid-19. On s’est dit qu’on allait attendre un peu. Il a 26 ans et il y a le Barça derrière, donc aujourd’hui il est en position de force parce qu’il est en fin de contrat », avait d’ailleurs résumé Juninho, le directeur sportif de l’OL, au micro de RMC Sport le 8 septembre dernier.

Depay va retrouver Koeman

Depuis, les choses ont bougé. Hier, Sky Italia avançait que le Barça préparait une offre pour le joueur. Ce matin, L’Equipe indique que les Blaugranas préfèreraient tenter un échange plutôt que de payer une somme cash. Pour rappel, le nom du latéral brésilien Emerson avait été évoqué il y a quelques jours par Mundo Deportivo. Mais c’est le Telegraaf hollandais qui a jeté un véritable pavé dans la mare.

Le quotidien batave titre : « Memphis Depay formera un duo avec Lionel Messi à Barcelone. L’attaquant orange retrouvera Ronald Koeman au Camp Nou ». Tout serait donc réglé et l’annonce officielle pourrait intervenir cette semaine. Dans l’histoire, l’OL récupérerait 25 M€ plus des bonus, soit un montant correspondant à ce qu’espérait Jean-Michel Aulas pour sa star. Sauf nouveau rebondissement, Memphis Depay devrait donc retrouver son ancien sélectionneur national en Espagne.