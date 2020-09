L'OL commence à l'avoir mauvaise contre le FC Barcelone

L'Olympique Lyonnais risque de vivre une fin de mercato compliquée, avec les assauts de plusieurs grosses écuries européennes pour certains de ses joueurs les plus cotés. C'est le cas de Memphis Depay notamment, en plus de joueurs comme Houssem Aouar ou Jason Denayer. Mais le cas de l'attaquant néerlandais semble être le plus problématique, en grande partie parce que son contrat expire dans un peu moins d'un an.

D'autant plus que les intentions du principal concerné ne passent visiblement pas par une prolongation, alors que le FC Barcelone lui fait les yeux doux depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. L'ancien sélectionneur batave le connaît bien et veut faire du Lyonnais son nouvel attaquant de pointe, alors que l'écurie dirigée par Jean-Michel Aulas demanderait une somme située entre 25 et 30 millions d'euros à ses homologues catalans.

La stratégie du Barça pour recruter Depay à moindre prix

Et comme l'explique le quotidien l'Equipe, la direction rhodanienne a quasiment abandonné tout espoir de le voir signer un nouveau bail et donc de rester au club. En interne, on soupçonne que des discussions ont eu lieu avec Barcelone pendant la trêve internationale. De quoi agacer l'état-major lyonnais, puisque personne du FC Barcelone ne serait encore venu aux nouvelles auprès de lui avant de contacter le joueur, ce qui devrait, théoriquement, être la norme. Dans la pratique il y a cependant bien longtemps que les clubs opèrent différemment.

Jean-Michel Aulas et compagnie ont également peur que les Catalans attendent les dernières heures du mercato pour faire pression avec une offre à la baisse que les Lyonnais seraient plus ou moins obligés d'accepter sous peine de le voir partir gratuitement, le joueur n'ayant pas d'autres prétendants à l'heure actuelle. Plus qu'à attendre de voir comment évoluera ce feuilleton, mais on risque d'en avoir pour un bon moment encore.