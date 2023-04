Monaco : altercation entre Philippe Clément et Krépin Diatta à l’entraînement

Cinq jours après le froid jeté par Lens à Bollaert (3-0), les températures restent polaires au sein du groupe monégasque. Le journal L’Équipe indique en effet qu’une altercation aurait eu lieu lors d’une séance d’entraînement entre Krépin Diatta, et son entraîneur Philippe Clément, ce vendredi. Selon le quotidien, cette prise de bec aurait trouvé sa source dans une consigne non respectée par le joueur.

Le technicien belge aurait en effet reproché à Diatta son manque d’implication sur ses efforts et son repli défensif, ce que n’aurait pas apprécié le Sénégalais, estimant être ciblé injustement par son entraîneur. Le ton serait monté entre les deux hommes, qui se seraient rapprochés avant d’être séparés par d’autres membres du groupe. La tension serait par la suite retombée et un dialogue aurait été entamé entre Clément et Diatta, jugeant cet épisode clos.

