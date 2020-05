Rien ne va plus entre le FC Barcelone et Ivan Rakitic

Devenu remplaçant de luxe au FC Barcelone Ivan Rakitic est un caillou dans la chaussure de Josep Maria Bartomeu. Lié aux Blaugranas jusqu'en 2021, le milieu de terrain âgé de 32 ans est poussé vers la sortie par ses dirigeants depuis plusieurs mois. Jouissant encore d'une petite cote sur le marché, le vice-champion du monde 2018 est considéré par son club comme un élément indésirable pouvant rapporter quelques deniers. Mais à chaque fois, Rakitic rembarre ses courtisans. L'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, la Juventus ou encore Tottenham : la liste des prétendants ne manquait pourtant pas de charme.

Pas suffisant toutefois pour convaincre le natif de Rheinfelden d'accepter le rôle de pion du mercato de s'asseoir sur sa dernière année de contrat en Catalogne. Le mois dernier, le numéro 4 du Barça avait d'ailleurs été clair sur ses intentions. «Je ne suis pas un sac de pommes de terre. Je déciderai de mon avenir. Je veux être là où je suis valorisé. S’ils sont ravis tant mieux, sinon peu importe, c’est moi qui déciderai. » Depuis, les relations entre le joueur et son club ne cessent de se détériorer selon Sport.

Le journal catalan annonce une «rupture totale» entre les deux parties. Vexé de ne jamais avoir vu arriver l'offre de prolongation promise par Bartomeu en 2018, Rakitic est déterminé à rendre la pareille. Sa tactique est simple et connue : honorer son contrat jusqu'à son terme pour pouvoir ensuite partir librement en 2021 et négocier avec le club de son choix l'un de ses derniers contrats. Sans oublier une belle prime à la signature. Un plan qui agace fortement le Barça, les Culés ne comprenant pas pourquoi leur milieu s'obstine de cette manière. La raison est simple : Rakitic ne veut entendre parler que d'un retour à Séville. Et vu le contexte actuel et les finances moins larges des Andalous, un retour sans indemnité de transfert à payer est le scénario idéal pour le joueur et la formation nervionense.