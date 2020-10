Nice : Morgan Schneiderlin se contente des trois points pris contre l'Hapoël Beer-Sheva

Après la correction reçue contre le Bayer Leverkusen la semaine passée (2-6), l'OGC Nice devait absolument se reprendre jeudi soir contre l'Hapoël Beer-Sheva à l'Allianz Riviera. Sur leur pelouse, les Aiglons ont assuré l'essentiel avec un succès 1-0 et Morgan Schneiderlin a fait part de sa satisfaction sur Téléfoot : «on est satisfaits. On se devait de rebondir après notre débâcle de jeudi dernier donc on est contents d'avoir pris les 3 points. Maintenant, on sait qu'on peut encore faire mieux mais avec l'enchaînement des matches, c'est très demandant physiquement donc on ne va pas faire la fine bouche, on se contente des 3 points.»

«Relancé sur le scénario de la partie, le milieu de terrain français a évoqué l'aspect physique. Je pense que la première mi-temps, on a bien joué, on a fait tout ce qu'il fallait. Et en deuxième, ils ont changé quelque chose, ils devaient plus se livrer et nous, on n'a peut-être pas toujours fait les bons choix dans notre dernière passe, dans la façon dont on voulait attaquer donc ça nous a mis de temps en temps en difficulté. Mais on est contents d'avoir tenu jusqu'au bout, c'est le plus important», a conclu le joueur de 30 ans.