Équipe de France : Didier Deschamps prépare de gros changements !

On y est. C’est maintenant, en quelque sorte, que les choses sérieuses commencent vraiment. Après une phase de poules plutôt décevante tant au niveau des résultats que du contenu des rencontres, avec aucun but inscrit dans le jeu, la France va défier la Belgique lundi soir. Heureusement pour la bande de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann, les Diables Rouges ont aussi affiché un visage assez inquiétant, peut-être plus que les Bleus même.

Mais clairement, Didier Deschamps en attend plus de ses joueurs. Si la défense a été assez solide et que le milieu a plutôt bien rempli son rôle avec N’Golo Kanté, c’est en attaque qu’il semble encore y avoir quelques ajustements à faire. Le positionnement et le rôle de certains joueurs, à commencer par Kylian Mbappé, sont ainsi un casse-tête pour le sélectionneur national et son staff. L’ancien milieu de terrain des Bleus pourrait d’ailleurs faire de gros changements face aux Belges comme le révèle le quotidien L’Equipe.

Dembélé sacrifié

Le tacticien tricolore pourrait ainsi aligner un 4-4-2 losange, et non un 4-3-3 comme c’est habituel ou un 4-4-2 asymétrique comme cela avait été envisagé plus tôt cette semaine. C’est un dispositif qui permettrait d’avoir le plus de joueurs évoluant dans leur meilleur rôle. On aurait ainsi toujours Tchouaméni devant la défense, avec Rabiot et Kanté devant lui.

Antoine Griezmann serait utilisé en 10, derrière un duo d’attaquants composé de Kylian Mbappé et de Marcus Thuram. Ousmane Dembélé, ainsi que Bradley Barcola, qui avait été titularisé face à la Pologne, seraient donc les principales victimes de ce changement de dispositif. Rendez-vous lundi soir pour voir si cela sera suffisant pour redonner un nouvel élan à l’équipe…