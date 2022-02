Sénégal - Égypte : les compositions officielles

La CAN 2021 s'achève ce soir avec une finale prometteuse entre le Sénégal et l'Égypte. Finalistes de la dernière édition, les Lions de la Téranga optent pour un 4-3-3 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Devant lui, Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Saliou Ciss forment la défense. Nampalys Mendy occupe le rôle de sentinelle auprès de Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye. Enfin, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou et Sadio Mané forment le trio d'attaque.

De son côté, l'outsider qu'est l'Égypte s'articule dans un 4-3-3 avec Mohamed Abou Gabal dit Gabaski dans les buts. Devant lui, Emam Ashour, Mahmoud Hamdi, Mohamed Abdelmonem et Ahmed El Fotouh composent la défense. Amr El Soleya officie dans l'entrejeu et peut compter sur le soutien de Mohamed Elneny et Hamdi Fathi. Enfin, Mohamed Salah et Omar Marmoush accompagnent Mostafa Mohamed en attaque.

Les compositions

Sénégal : E. Mendy – Sarr, Koulibaly, A. Diallo, Ciss – Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye – Sarr, Diedhiou, Mané

Égypte : Gabaski – Ashour, Abdelmonem, Hamdi, El Fotouh – Elneny, El Soleya, Fathi – Salah, Mohamed, Marmoush