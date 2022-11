CdM 2022 : les joueurs allemands ont demandé une faveur à l'Espagne

Après deux matches dans cette Coupe du Monde au Qatar, le bilan de l'Allemagne est loin d'être satisfaisant : une défaite contre les Nippons et un match nul contre la Roja. Ce n'est évidemment pas l'entame espérée et les hommes d'Hansi Flick ne veulent pas revivre la même désillusion qu'en 2018, avec une élimination au premier tour. Pour accéder aux huitièmes de finale, c'est très simple, la Mannschaft doit absolument battre le Costa Rica et l'Espagne ne doit pas perdre contre le Japon.

« Maintenant, battez le Japon ! » a adressé Rüdiger à son coéquipier du Real Madrid, Dani Carvajal. Le gardien du Barça et de la sélection allemande, Marc-André Ter Stegen, a beaucoup de coéquipiers dans l'équipe d'Espagne et pourrait glisser quelques mots également. Tout comme les joueurs de Leipzig à l'attaquant espagnol, Dani Olmo.