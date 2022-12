Amical : Naples prend le meilleur sur Crystal Palace

Le leader de Serie A, Naples, affrontait Crystal Palace, 11ème de Premier League, en Turquie afin de préparer au mieux la reprise du championnat italien après la Coupe du Monde au Qatar. Les Partenopei pouvaient d'ailleurs compter sur plusieurs cadres pour ce match amical comme leur pépite géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, pas qualifié avec sa sélection pour ce Mondial.

La rencontre commençait calmement et les Anglais prenaient un petit avantage après la demi-heure de jeu sur la première situation chaude de la partie. A la suite d'un beau mouvement collectif, Wilfried Zaha était à la conclusion pour ouvrir le score (21e, 1-0). Victor Osimhen égalisait quelques minutes plus tard pour Naples d'une frappe splendide (36e, 1-1). Au retour des vestiaires, après de nombreux changement, les joueurs de Luciano Spalletti se détachaient définitivement au tableau d'affichage grâce au doublé de Giacomo Raspadori (65e et 81e).