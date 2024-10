RB Leipzig : la difficile confirmation de Xavi Simons

«Je suis très heureux d’être ici. C’est un sentiment incroyable de réaliser à quel point le club me fait confiance. Je suis un gars qui veut toujours gagner dès qu’il entre sur le terrain. Le club le sait et a les mêmes ambitions. Je pense que c’est le bon moment pour continuer à travailler sur moi-même et c’est l’endroit idéal au moment idéal pour le faire» lâchait ainsi Xavi Simons le 6 août dernier. Après un bel Euro 2024 où il a été demi-finaliste avec les Pays-Bas, le milieu offensif néerlandais avait poussé pour son départ du Paris Saint-Germain afin d’obtenir du temps de jeu. En ballottage entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, c’était donc bien du côté des Saxons où il a joué la saison dernière qu’il avait tranchée.

La suite après cette publicité

Pour tant la réadaptation au club de l’Est de l’Allemagne n’a pas été la plus évidente pour le natif d’Amsterdam. Reprenant sa place sur le flanc gauche, il a retrouvé sa place de titulaire indiscutable et un rôle clef dans l’animation du RB Leipzig automatiquement. Cependant, le joueur apparaissait crispé et ses statistiques ont mis du temps à arriver puisqu’il n’a pas provoqué le moindre but lors des 4 premiers matches de Bundesliga. «Xavi souhaite naturellement valoriser la confiance que Leipzig lui a accordée et montrer la voie. Il sait que beaucoup de gens l’observent. Parfois, cela le conduit à se mettre sous une pression inutile», ne manquait d’ailleurs pas de souligner son coach Marco Rose.

À lire

L’Atalanta fait déjà craquer le Shakhtar Donetsk !

Xavi Simons a un nouveau statut

L’ancien entraîneur du RB Leipizg a d’ailleurs tenu à rappeler que l’apport de Xavi Simons ne se limitait pas aux buts et aux passes décisives : «il doit se concentrer sur les bases. Il veut avoir un impact statistique, mais en tant qu’entraîneur, je ne lui demande rien de plus. Il doit simplement rester le garçon brillant et libre qu’il a toujours été.» Finalement, ce samedi contre Augsbourg, Xavi Simons est apparu libéré contre Augsbourg. Buteur et auteur d’une offrande, le joueur de 21 ans s’est retiré un peu de pression et a mis fin à une série de trois matches sans victoire de son équipe lors d’un succès 4-0. De quoi reprendre confiance, lui qui se sait autrement plus attendu que lors de la saison dernière et son premier passage au RB Leipzig.

La suite après cette publicité

«Il a été très clair sur son plan de carrière personnel. Il veut être un joueur clé, il veut être un leader, il veut passer à l’étape suivante. Et après, oui, tout est possible pour lui. Il incarne ce que nous sommes en tant que club : pas de limites et nous pouvons tout atteindre. Nous essayons d’atteindre le maximum en tant qu’équipe avec tous nos joueurs et bien sûr avec Xavi comme joueur clé de notre attaque», avait d’ailleurs souligné le directeur sportif du RB Leipzig Marcel Schäfer. Conscient de son importance, Xavi Simons devra se détacher de cette nouvelle étiquette pour confirmer pleinement ce qu’il a démontré la saison passée.