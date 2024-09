BL : à 10, le Werder Brême s’offre son premier succès de la saison

Le Werder Brême tient son premier succès de la saison en championnat. Après deux matches nuls face à Augsburg (2-2) puis Dortmund (0-0), les Die Werderaner se sont imposés ce dimanche face à Mayence (1-2). L’international allemand Marvin Ducksch avait débloqué la situation sur penalty en début de rencontre (0-1, 8e), avant que le très bon Jae-Sung n’égalise (27e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Brême 5 3 1 1 2 0 4 3 15 Mayence 2 3 -1 0 2 1 5 6

Malgré l’expulsion de Marco Friedl à l’heure de jeu, le Werder a su faire le dos pour tenir ce score, et même marquer un second but. C’est le défenseur allemand, Derrick Kohn, qui a permis à son équipe de s’imposer 2-1 seulement deux minutes après son entrée en jeu (69e, 1-2). Au classement, le Werder grimpe à la 8e place. Mayence est 15e.