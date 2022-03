Giovane Elber se souvient de son transfert à l'OL

Au cours d'un long entretien accordé à Four Four Two, Giovane Elber, aujourd'hui retraité des terrains, s'est souvenu de son départ pour l'Olympique Lyonnais à l'été 2003. «Le Bayern venait d'acheter Roy Makaay au Deportivo La Corogne cet été-là. Notre coach, Ottmar Hitzfeld, m'a dit que Roy avait coûté cher et qu'il serait l'attaquant n° 1. Il m'a aussi dit que les jeunes Claudio Pizarro et Roque Santa Cruz seraient devant moi dans la hiérarchie. J'avais été le n° 1 pendant six ans alors j'étais un peu énervé. Lyon est arrivé et leur star, Juninho Pernambucano, m'a appelé et m'a dit que je devais venir. Ils construisaient quelque chose de vraiment excitant», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Je ne suis resté en France que 18 mois, j'ai résilié mon contrat lors de ma deuxième saison parce que je me suis cassé la jambe. Mais, ensemble, nous avons atteint les quarts de finale de Ligue des Champions lors de ma première saison, c'était la première fois que le club allait aussi loin dans la compétition. C'est Porto, qui a gagné cette année-là avec José Mourinho, qui nous avait éliminé », a glissé l'ancien international brésilien (15 capes), évoquant ensuite le secret de Juninho et ses coups francs. «C'est simple : il s'entraînait tous les jours ! Qu'il pleuve ou qu'il neige, il sortait pendant des heures après l'entraînement. Il prenait un jeune gardien de la réserve et frappait coup franc après coup franc. Durant ma première saison, nous avons battu le Bayern en poules en Ligue des Champions (2-1) et Juninho a marqué un incroyable coup franc face à Oli Kahn à l'Olympiastadion. C'était l'un de ses meilleurs», a-t-il expliqué. Simple, basique.