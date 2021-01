PSG : Mauricio Pochettino et les besoins du mercato

La suite après cette publicité

Présent devant la presse ce vendredi avant le match contre le Stade Brestois 29 ce samedi soir (19e journée de Ligue 1, à suivre en live commenté sur notre site), le nouveau coach du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a rapidement évoqué les besoins du club sur le mercato. Et comme attendu, il n'en a pas trop dit.

«C’est une information interne. Après 5 jours de travail et d’adaptation, il y a beaucoup de choses à gérer, ça aussi, on réfléchira et on va le gérer avec le club, avec Leonardo. Ce sont des questions que nous évaluons en interne, que nous sommes en train d’évaluer», a expliqué l'Argentin.