RB Salzbourg-LOSC : les compositions officielles

Deux semaines après son nul encourageant à domicile - même si frustrant - contre le VfL Wolfsburg (0-0), à l'occasion de la première journée du Groupe G de la Ligue des champions, le LOSC se déplace ce soir à la Red Bull Arena pour y défier le RB Salzbourg. Lille va mieux depuis, en championnat notamment, et Jocelyn Gourvennec aligne un onze sans grande surprise, même si les deux latéraux tournent. Burak Yilmaz, ménagé samedi à Strasbourg, retrouve le onze.

Tandis que Timothy Weah, très bon en Alsace alors qu'il revenait de blessure, devrait passer côté droit pour laisser l'axe à Jonathan David. Absent depuis plusieurs mois, Jonathan Bamba réintègre le groupe où seul Renato Sanches manque à l'appel, lui qui devrait revenir après la trêve internationale. En face, Matthias Jaissle articule les siens en 4-3-1-2, avec le très talentueux Karim Adeyemi titulaire devant.

Les compositions d'équipes :

RB Salzbourg : Köhn - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Sucic, M. Camara, Seiwald - Aaronson - Okafor, Adeyemi

Your FC Salzburg starting XI for tonight's big Champions League clash with @LOSC_EN!#SALLOSC pic.twitter.com/qxXNesZPrQ