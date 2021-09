Nouveau point de chute en vue pour Serge Aurier

La suite après cette publicité

«J'ai vraiment apprécié mon passage chez les Spurs et je voudrais remercier le club et les fans, mais je pense que le moment est venu pour moi de passer à un nouveau défi.» Le 31 août, peu avant minuit, Serge Aurier (28 ans) annonçait aux supporters la résiliation à l'amiable de sa dernière année de contrat avec Tottenham, un peu à la surprise générale il faut dire.

Alors que le Paris SG l'avait très tôt sondé pour un retour (il y a évolué entre 2014 et 2017), le club de la capitale avait finalement opté pour Achraf Hakimi (22 ans). Et si l'AC Milan, le Betis, l'Inter ou encore Arsenal ont timidement été annoncés sur ses traces pendant l'été, on l'imaginait repartir pour un tour avec les Spurs, sous la houlette du nouveau coach Nuno Espirito Santo. Il n'en a rien été et l'international ivoirien (70 sélections) est aujourd'hui libre comme l'air.

Everton y pense

La situation pourrait toutefois évoluer. Selon les informations du Liverpool Echo et du Daily Mail, Everton, amputé par la longue blessure de son titulaire au poste Seamus Coleman (32 ans), pourrait être intéressé par ses services. Il n'y a pour l'heure rien de plus concret d'après les deux sources anglaises mais l'idée a commencé à germer chez les Toffees qui, libérés du poids du salaire de James Rodriguez (30 ans, parti à Al-Rayyan), possèdent une certaine marge de manœuvre financière.

Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer, puisque nous avons appris que les pensionnaires de Goodison Park se sont bel et bien renseignés à son sujet ces dernières heures, son profil ayant même été approuvé par le manager espagnol Rafael Benitez. Serge Aurier, qui voudra sans doute participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec les Éléphants au Cameroun (9 janvier-6 février), a tout le temps de la réflexion pour embrasser le meilleur projet pour la suite de sa carrière. À Everton ou ailleurs.