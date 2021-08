Résiliation de contrat pour Serge Aurier avec Tottenham

Le latéral droit ivoirien Serge Aurier (28 ans) n'avait plus qu'un an de contrat avec Tottenham. Alors qu'il est annoncé au Real Betis Balompié, l'ancien Parisien vient de mettre fin à son contrat avec les Spurs d'un commun accord.

La suite après cette publicité

«Le Club peut confirmer le départ de Serge Aurier suite à la résiliation mutuelle de son contrat. Signé en provenance du PSG en août 2017, Serge a fait ses débuts lors de notre victoire 3-1 sur le Borussia Dortmund en Ligue des champions avant de faire 110 apparitions pour nous, marquant huit buts. Serge a déclaré: "J'ai vraiment apprécié mon séjour aux Spurs et je voudrais remercier le club et les fans, mais je pense que le moment est venu pour moi de passer à un nouveau défi." Nous remercions Serge pour son service et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir» a ainsi annoncé le club londonien dans un communiqué.

The Club can confirm the departure of Serge Aurier following the mutual termination of his contract.