ASSE : l'incroyable énigme Joris Gnagnon

Joris Gnagnon a perdu gros. Formé au Stade Rennais, le défenseur central y a gravi tous les échelons jusqu'à devenir un titulaire indiscutable dans le groupe professionnel. Rapidement, ses qualités, comme la puissance et son leadership, en ont fait un joueur courtisé sur le marché des transferts. Et c'est finalement Séville qui a mis la main sur lui en 2018 pour 13,5 M€. Le début du calvaire pour le natif de Bondy. En effet, son aventure en Andalousie n'a pas vraiment été une partie de plaisir. Lors de sa première saison, il a disputé une quinzaine de matches, dont 9 dans différentes coupes.

Remplaçant dans l'esprit des Espagnols, il a été prêté à son ancien club la saison suivante. L'objectif était de retrouver de la confiance et du temps de jeu à Rennes. Ce qu'il a pu avoir lui qui est apparu à 31 reprises, dont 24 fois en tant que titulaire. De retour à Séville, Gnagnon a de nouveau vécu un cauchemar. En effet, les Sévillans, qui ont cherché à s'en débarrasser, n'y sont pas parvenus. Résultat : le défenseur n'a joué qu'une seule et unique rencontre lors de la saison 2020-21. C'était le 15 décembre face au club de Ciudad de Lucena en Coupe du Roi. Le Français n'avait passé que 30 minutes sur le pré.

Le défenseur n'a plus joué depuis décembre 2020

Depuis, plus rien. Joris Gnagnon n'a plus joué la moindre minute en match officiel depuis plus de seize mois. Une éternité dans le milieu du football. Pourtant, on pensait le revoir sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Après la résiliation de son contrat à Séville en septembre dernier, le joueur, pointé du doigt pour son manque de professionnalisme et sa condition physique indigne d'un professionnel selon la presse espagnole, a rebondi du côté de l'AS Saint-Etienne en octobre. L'idée était de remettre sur pieds l'ancien Rennais arrivé libre afin d'anticiper les futurs départs à la CAN de Moukoudi et Sow.

Sur le banc des Verts à l'époque, Claude Puel avait précisé à l'époque : « je confirme que Joris Gnagnon va s'entraîner avec nous et qu'il fera complètement partie de l'effectif à partir du 1er janvier ». Il avait donc deux à trois mois pour se retaper physiquement, lui qui est arrivé avec un surpoids de 20kg selon Le Parisien. Le média avait d'ailleurs expliqué qu'il était si méconnaissable que même l'un de ses coéquipiers l'avait pris pour un agent de sécurité à son arrivée dans les vestiaires. Dans le dur, Joris Gnagnon savait donc qu'un long chemin l'attendait pour redevenir le joueur qu'il était.

Gnagnon ne va probablement pas évoluer avec les Verts

Ancien défenseur des Verts devenu coordinateur sportif, Loïc Perrin avait confié à son sujet : «il a travaillé dur, mais il doit travailler plus dur pour retrouver son niveau de forme optimal. Il a joué avec l'équipe filiale. Et il fait déjà des entraînements collectifs». Insuffisant visiblement aux yeux de Pascal Dupraz qui a demandé à son club de prendre un deuxième central lors du mercato d'hiver puisqu'il n'était pas certain que Gnagnon puisse revenir à son état de forme initial. C'est ainsi que l'ASSE a recruté Eliaquim Mangala tout en présentant Gnagnon aux médias.

Ce dernier avait confié : «je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. Après une période délicate sur le plan personnel, deux challenges se présentent à moi : retrouver mon niveau sur le terrain pour rendre la confiance que les dirigeants m'ont donnée et aider l'ASSE à se maintenir en première division. Je vais tout faire pour». Malheureusement, le joueur qui a récupéré le numéro 23 n'a jamais eu l'occasion d'évoluer sous le maillot des Verts en L1. Alors qu'il n'est pas parvenu à retrouver la forme, le joueur, en surpoids, a logiquement eu des pépins physiques.

Il gagne soixante fois moins qu'à Séville

Encore récemment, Dupraz a confié à son sujet : « Gnagnon est encore à l'infirmerie après une rechute. Il n'est pas opérationnel avec un problème aux ischios». Il pourrait même ne pas jouer de la saison révélait L'Equipe dernièrement. Un coup dur pour l'ASSE, qui avait tenté ce pari, comme pour le footballeur, qui voulait retrouver la lumière. Les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ne devraient pas le conserver l'année prochaine bien qu'il ait consenti à faire d'énormes efforts financiers. Estadio Deportivo explique que son salaire est passé de 300 000 euros à Séville à 30 000 euros à son arrivée dans le Forez.

Mais en raison de ses problèmes de poids et de sa condition physique, le joueur a accepté d'abaisser son salaire à 5 000 euros, soit 60 fois moins que ce qu'il touchait en Andalousie; pour rester à l'ASSE l'hiver dernier. Un club qui lui a tendu une main qu'il a saisie avec plaisir après avoir tant galéré à Séville. Malheureusement pour lui, son aventure à l'AS Saint-Etienne n'est pas une franche réussite pour le moment. Il devra certainement retrouver un nouveau point de chute cet été 2022 pour réussir un incroyable come-back. A 25 ans, il n'est pas encore trop tard pour Joris Gnagnon.