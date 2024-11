BL : Francfort évite la remontada de la saison, Marmoush et Ekitike encore buteurs

Le même refrain chaque week-end, mais cette fois, avec quelques frissons et un scénario pas loin de la catastrophe. Si Francfort a pu se reposer sur ses deux attaquants vedettes, Omar Marmoush et Hugo Ekitike, pour aller s’imposer dans la douleur face à Stuttgart ce dimanche après-midi (2-3), on a en effet longtemps cru assister à la remontada de la saison. En première période, Ekitike avait débloqué la situation sur un corner de Marmoush, comme toujours (45e), alors que Demirovic avait manqué un penalty pour les locaux un peu plus tôt (22e).

La suite après cette publicité

Stats par équipe Francfort 55 31 16 5 24 9 0 Wolfsbourg 54 7 1 34 17 4 0 Stuttgart 21 3 5 2 15 3 0 Sankt Pauli 21 7 2 2 16 2 0 Egypt 12 3 2 2 9 1 0

Au retour des vestiaires, Nathaniel Brown portait l’addition à 2-0 pour les Aigles (56e), quand Marmoush figeait la Mercedes-Benz Arena quelques minutes plus tard d’un sublime coup-franc, son troisième en trois matches (62e, 0-3). En 10 rencontres, l’attaquant de 25 ans est déjà impliqué sur 18 buts (11 buts, 7 passes décisives), au plus grand bonheur de son club, 3e de Bundesliga ce soir. Mais on imagine que le résultat ne devrait pas empêcher Dino Toppmöller de tirer les oreilles de ses joueurs, surpris par trois fois dans les dernières minutes du match, d’abord sur un but de Vagnoman (86e, 1-3), ensuite de Woltemade (90e, 2-3), et donc de Fuhrich sur le gong (90+7e), avant qu’un hors-jeu soit finalement signalé. Francfort respire, Stuttgart campe à la 11e place.