Le communiqué incendiaire du Stade Rennais contre Nemanja Matic

Cette fois, la guerre est déclarée entre le Stade Rennais et Nemanja Matic. Absent des dernières séances d’entraînement, le Serbe a quitté Rennes hier. Il a même été aperçu à la gare, attendant son train. Le milieu de terrain arrivé cet été seulement veut forcer son départ du club où il ne se sent pas bien. La scolarité de ses enfants ne se passe pas comme prévu ce qui le préoccupe et le contraint à demander son départ. Un bras de fer qui pose tout de même question. D’après les informations de Ouest-France confirmées par RMC, il se serait déjà mis d’accord avec l’OL, qui a proposé une offre légèrement supérieure à 2 M€. Elle a pour le moment été refusée, ce qui a nourri la colère du joueur de 35 ans. Mais face à l’attitude de celui qui est sous contrat jusqu’en 2025, le Stade Rennais a publié un communiqué corsé. Il ne comprend pas l’attitude de Matic.

«Nemanja Matić, milieu de terrain du Stade Rennais F.C., ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué, entame le club. Ce comportement est totalement incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025. Naturellement sensible au bien être personnel de ses joueurs, le club entend rappeler que toutes les modalités nécessaires à la bonne intégration de Nemanja Matić et son entourage ont été effectuées en parfaite transparence. Le Stade Rennais F.C. a toujours tout mis en œuvre pour mettre ses joueurs, qui plus est étrangers, dans les meilleures conditions possibles afin qu’ils expriment leur talent sur le terrain. Le SRFC reste maintenant dans l’attente des explications du joueur et est déterminé à prendre, ensuite, toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts.» Le feuilleton est loin d’être fini.