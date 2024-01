Le Stade Rennais ne compte pas se laisser faire face à Nemanja Matic !

Le Serbe a déjà décidé de son sort. Il veut quitter le Stade Rennais, quitte à employer les grands moyens. Voilà ce que nous écrivions hier, issue imprévisible de l’étonnant feuilleton Matic. Mais cette issue, le Stade Rennais la rejette. Et pour cause, le comportement du milieu de terrain de 35 ans choque le club breton, jusqu’à la famille Pinault.

Les propriétaires tombent des nues quant à la tournure des événements. Loué pour son professionnalisme et son CV imposant (Benfica, Chelsea, Manchester United, AS Rome), Matic apportait jusqu’alors l’exigence du plus haut niveau au sein du vestiaire rennais. Malheureusement, le bras de fer qu’il a lancé est aussi d’un haut niveau, prenant tout le monde par surprise. Les dirigeants rennais ont été mis devant le fait accompli en constatant la désertion du joueur, qui a bien vidé son casier, et en voyant sa photo sur le quai de la gare de Rennes.

Rennes ne veut pas se laisser malmener

Quand bien même le joueur est mécontent de son installation et de l’absence d’école internationale à Rennes, rien ne présageait un tel comportement pour la direction rennaise. Son départ à Londres a donc été décidé de manière unilatérale. Mais pas sûr que cette attitude aide à une résolution rapide. Selon nos informations, le Stade Rennais ne fera aucun cadeau au Serbe, sous contrat jusqu’en 2025. La famille Pinault est d’ailleurs alignée sur cette position, et est prête à laisser pourrir la situation.

Le joueur s’est déjà mis d’accord avec l’Olympique Lyonnais, avec des conditions salariales supérieures. Mais un fait important était jusqu’alors passé inaperçu. L’OL accueillera le Stade Rennais en Ligue 1 le 26 janvier prochain, et il est hors de question pour la direction du club breton de voir Nemanja Matic dans le camp d’en face pour cette rencontre. Le club breton vient d’ailleurs de publier un communiqué très fort dans lequel il évoque « un comportement totalement incompréhensible de la part d’un joueur expérimenté sous contrat jusqu’en 2025 », ajoutant que « le SRFC reste maintenant dans l’attente des explications du joueur et est déterminé à prendre, ensuite, toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts ». Ce qui laisse donc augurer un conflit long et un feuilleton à rallonge et sans doute riche en rebondissements.