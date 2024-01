L’OL s’est mis d’accord avec Nemanja Matic et Arnaut Danjuma

L’Olympique Lyonnais veut améliorer sa copie. Après une première partie de saison brouillonne, les pensionnaires du Groupama Stadium comptent bien obtenir de meilleurs résultats en 2024 sous la houlette de Pierre Sage, l’homme qui a su mettre tout le monde d’accord au final. Le technicien âgé de 44 ans va pouvoir s’appuyer sur de nouveaux joueurs, prêts à tout donner pour aider les Gones à rejoindre les meilleurs élèves de notre chère Ligue 1. Après Lucas Perri et Adryelson (7M€ à eux deux), Malick Fofana a rejoint officiellement les rangs lyonnais.

Pour s’offrir le talent belge de 18 ans et doubler la concurrence, les Rhodaniens ont cassé leur tirelire puisqu’ils ont signé un chèque de 17M€ «auquel pourra s’ajouter un maximum de 5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert». Ces trois premiers transferts ont donc déjà ponctionné la moitié du budget mercato de Lyon, qui est de 50 M€. Mais comme expliqué sur notre site, l’enveloppe dédiée aux transferts sera plus importante en cas de ventes cet hiver. Même sans cela, les Lyonnais ont encore de quoi réaliser des coups intéressants.

Outre un défenseur, ils veulent mettre la main sur un milieu de terrain. Et c’est Nemanja Matic (35 ans) qui est la priorité des Gones. Si le Stade Rennais n’est pas pour le vendre et renforcer un concurrent, le joueur, qui ne se plaît pas du tout en Bretagne, veut forcer son départ pour l’OL. Ce jeudi, RMC Sport explique le Serbe s’est déjà mis d’accord avec les Rhodaniens. Nos confrères précisent d’ailleurs qu’il aura un salaire supérieur à celui qu’il touchait à Rennes et qu’il a déjà inscrit ses enfants dans une école internationale à Lyon.

Pourtant, le SRFC n’a pas ouvert la porte à son départ. En parallèle, les Lyonnais s’activent pour boucler l’arrivée d’un ailier. Comme révélé en exclusivité sur notre site, Arnaut Danjuma est très apprécié. En prêt à Everton, le Néerlandais est très emballé par le projet de l’OL et la perspective de retrouver du temps de jeu à quelques mois de l’Euro 2024. Ce jeudi, L’Equipe explique que Danjuma, qui appartient à Villarreal, est d’accord avec Lyon, plutôt pour un prêt. Ce que nous pouvons vous confirmer. Mais ce dossier n’est pas évident puisqu’il faudra convaincre les Toffees de casser son prêt, ainsi que Villarreal. Quoi qu’il en soit, l’OL avance ses pions en coulisse.