Arnaut Danjuma est séduit par l’OL

L’Olympique Lyonnais passe la deuxième. Autorisé à recruter cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium ont accueilli Lucas Perri et Adryelson vendredi dernier. Deux dossiers pas très compliqués à régler pour John Textor, puisque les deux joueurs évoluaient à Botafogo, un autre club de la galaxie Eagle Football. Total des opérations : 7 millions d’euros. En revanche, l’homme d’affaires américain et ses équipes ont dû un peu plus négocier pour Malick Fofana.

Agée de 18 ans, la pépite belge de La Gantoise était courtisée par de nombreux clubs en Bundesliga et en Premier League.Mais les Gones ont su se montrer convaincant, eux qui ont mis sur la table 15 millions d’euros (hors bonus) selon nos confrères de L’Equipe. Mais l’arrivée de cet élément offensif polyvalent ne sera pas la seule. Les Rhodaniens veulent encore se renforcer devant avec au moins un ailier. L’Algérien Saïd Benrahma (West Ham) est toujours suivi. Même chose concernant Arnaut Danjuma.

Danjuma est séduit par Lyon

Le 29 décembre dernier, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que l’Olympique Lyonnais aime beaucoup le joueur néerlandais de 26 ans. Nous vous avons aussi expliqué que les Gones privilégient un prêt avec une option d’achat si celle-ci n’est pas supérieure à 15 millions d’euros. Mais si Villarreal, le club où il est sous contrat jusqu’en 2026, réclame plus, Lyon tentera d’obtenir un prêt sec de six mois.

Où en est-on aujourd’hui ? L’OL planche toujours sur ce dossier et ça avance en coulisses. Selon nos informations, Arnaut Danjuma est intéressé par la perspective de rejoindre l’OL cet hiver. Cela peut être une belle opportunité de retrouver une place de titulaire mais aussi de marquer des points à quelques mois de l’Euro 2024. Mais la balle n’est pas forcément que dans son camp puisque les Toffees doivent accepter de casser son prêt et Villarreal doit y trouver son compte. Mais l’OL a déjà reçu une bonne nouvelle puisque le joueur est séduit.