L’Olympique Lyonnais prépare un grand lifting en 2024. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium vont faire peau neuve, puisque cinq à six recrues sont attendues pour renforcer les rangs de l’équipe rhodanienne. Pour réaliser les retouches nécessaires, John Textor et ses équipes disposeront d’un budget de 50 millions d’euros. Ce sera plus si un ou plusieurs joueurs venaient à être vendus cet hiver. Alors que Lucas Perri et Adryelson (Botafogo) sont attendus très prochainement à Lyon, le club français avance ses pions pour d’autres joueurs.

La suite après cette publicité

Comme expliqué sur notre site, un à deux ailiers, sont attendus entre Rhône et Saône pour compenser l’absence d’Ernest Nuamah durant la Coupe d’Afrique des Nations ainsi que le départ probable de Jeffinho à Botafogo. Mais surtout, l’OL veut renforcer un poste où pas grand monde n’a donné satisfaction. Certains noms sont d’ores et déjà sortis du chapeau. En effet, Largie Ramazani (Almeria) et Saïd Benrahma (West Ham), qui est dans les petits papiers de l’OM, sont suivis. Mais ils ne sont pas les seuls à plaire à la cellule de recrutement.

À lire

OL : Lucas Perri et Adryelson attendus à Lyon ce dimanche

Danjuma plaît à Lyon

Selon nos informations, l’OL pense à Arnaut Danjuma. Âgé de 26 ans, l’ailier néerlandais appartient à Villarreal, où il a réalisé de bonnes choses par le passé. Envoyé en prêt l’an dernier à Tottenham, il n’avait pas vraiment réussi à briller, lui qui est apparu à 12 reprises toutes compétitions confondues (1 titularisation, 2 buts). De retour en Espagne cet été, il a voulu tenter à nouveau sa chance en Angleterre. Il a donc été prêté à Everton. Avec les Toffees, le Néerlandais a joué 15 rencontres toutes compétitions confondues, dont 6 en tant que titulaire. Buteur à 2 reprises, il n’a pas délivré de passe décisive. Malgré tout, son profil séduit Lyon.

La suite après cette publicité

Les Gones envisagent un prêt avec une option d’achat si celle-ci n’est pas supérieure à 15 millions d’euros. Si Villarreal est trop gourmand, l’OL s’orientera plutôt vers un prêt sec de six mois. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club ibérique, l’international néerlandais (6 sélections, 2 buts) veut se relancer à quelques mois de l’Euro 2024. Mais les Lyonnais devront se montrer persuasifs. En effet, Everton a indiqué que le mercato sera calme dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Pour s’offrir Danjuma (il n’a joué que pour un club cette saison pour le moment, ndlr), il faudra donc réussir à casser son prêt avec les Toffees tout en parvenant à convaincre Villarreal. Comme pour le dossier Lenglet (prêté à Aston Villa), la mission sera difficile pour l’OL.