Mercato : l’OL lance les grandes manœuvres

John Textor a fait une promesse. Après une défaite face au Stade de Reims au début du mois d’octobre, l’homme d’affaires américain avait publié un message fort sur ses réseaux sociaux afin de rassurer les supporters de plus en plus agacés par la situation du club. «Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige», avait-il lancé. Une sortie qui n’avait pas forcément calmé les fans des Gones, qui voulaient plus d’actes et moins de paroles.

Un mercato d’été compliqué

Comment ne pas les comprendre ? Cet été, les pensionnaires du Groupama Stadium ont vécu un mercato terrible. Sanctionné par la DNCG, qui a encadré sa masse salariale et ses transferts, l’OL de John Textor n’a pas eu les mains libres. Une première pour l’écurie rhodanienne, qui a mené un mercato low cost, sans faire offense aux joueurs recrutés. Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Jake O’Brien, Skelly Alvero, Paul Akouokou, Diego Moreira, Mama Baldé, Ernest Nuamah ou encore Ainsley Maitland-Niles sont arrivés entre Rhône et Saône. Et ils sont très peu à avoir donné satisfaction. Cela a été le cas d’O’Brien, Mata et DCC, plus récemment.

L’OL, qui ne s’est pas renforcé et qui n’a pas remplacé correctement les éléments partis comme Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Castello Lukeba, Bradley Barcola, Malo Gusto ou encore Thiago Mendes, a payé cela lors de la première partie de saison 2023-24. Mais les nouveaux joueurs ne sont pas seuls responsables. Ils sont arrivés dans un groupe déjà dans le dur, où plusieurs cadres n’ont pas évolué à leur niveau, à l’image d’Anthony Lopes, Alexandre Lacazette, Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Ils ont aussi débarqué dans un contexte difficile puisque le conflit entre Jean-Michel Aulas et la nouvelle direction polluait l’atmosphère.

Des renforts sont attendus

De plus, ils ont vécu plusieurs changements d’entraîneur. Laurent Blanc, Jean-François Vulliez (intérimaire), Fabio Grosso et Pierre Sage se sont succédés sur le banc. Mais ce dernier a des chances de continuer, lui qui fait l’unanimité dans le vestiaire, dans le club et auprès des supporters. Quinzième de Ligue 1 à la trêve (16 points), l’OL veut apporter du sang neuf durant le mercato. En effet, si la masse salariale et les indemnités de mutations sont encadrées par la DNCG, l’Olympique Lyonnais pourra recruter cet hiver.

Comme expliqué sur notre site, les Gones auront une belle enveloppe de 50 millions d’euros, qui pourra être plus importante en cas de ventes. David Friio (directeur sportif), Matthieu Louis-Jean (responsable du recrutement) et les scouts de l’OL auront donc des moyens conséquents pour recruter 5 à 6 joueurs. Il n’y aura donc pas d’excuses pour l’OL, qui devra malgré tout se montrer plus convaincant que d’habitude pour attirer des joueurs dans ses filets. Les dirigeants n’auront pas trop à se forcer pour le gardien Lucas Perri (25 ans) et le défenseur central Adryelson (25 ans), qui évoluent dans un club de la galaxie Eagle Football.

5 à 6 recrues espérées

Si John Textor a démenti, la presse brésilienne persiste et assure que les deux joueurs de Botafogo vont rejoindre Lyon en janvier 2024. L’opération coûtera au total 20 millions d’euros et les joueurs signeront des contrats de 3 ans (+1 an en option) selon les dernières indiscrétions venues du Brésil. Présentés comme des joueurs prometteurs et talentueux, ils devront s’adapter au foot européen et à l’équipe lyonnaise. Et on l’a vu avec Jeffinho, passer du Brésil à l’Europe n’est pas évident. Si on met ces deux pistes de côté, les Rhodaniens cherchent cet hiver un défenseur expérimenté.

L’Equipe a cité le nom de Nayef Aguerd. Mais l’ancien de Rennes se sent bien à West Ham et va disputer la CAN avec le Maroc. Clément Lenglet (FC Barcelone) a aussi été sondé. Mais Aston Villa, le club où il est prêté, le bloque. Selon nos informations, Lyon a aussi Benoît Badiashile en tête. Mais comme expliqué sur notre site, les Gones vont avoir du mal puisque Chelsea ne veut pas le vendre et que le joueur ne veut pas bouger. Pour renforcer son milieu de terrain, où il y a peu de concurrence intéressante derrière Tolisso et Caqueret, un à deux milieux de terrain sont espérés. Rade Krunic (AC Milan) ou encore Baptiste Santamaria (Rennes) ont été liés au club.

Des pistes difficiles

Dans le secteur offensif, un ailier ou deux, et un attaquant pourraient débarquer. Sur les côtés, les joueurs présents au club, comme Cherki, Nuamah, Moreira ou Jeffinho, ont peiné à convaincre. Devant, Lacazette n’a pas vraiment de doublure ou concurrent digne de ce nom. Ainsi, un ou deux joueurs de côté et un 9 sont espérés en janvier. Nos confrères de L’Equipe ont cité les noms de Saïd Benrahma (West Ham, contrat jusqu’en 2026) et Largie Ramazani (Almeria, contrat jusqu’en 2025). Enfin, pour le poste d’attaquant, les Lyonnais veulent un jeune à fort potentiel nous a-t-on expliqué.

Pourtant, ils ont coché le nom du Parisien Hugo Ekitike selon L’Equipe. L’ancien Rémois ne joue plus depuis qu’il a refusé de s’en aller cet été. Mais l’OL va devoir se montrer très convaincant puisque l’avant-centre a déjà de nombreux clubs à ses trousses, notamment en Angleterre. Textor et l’OL risquent donc d’avoir la fièvre acheteuse cet hiver. Ils devront aussi gérer les possibles départs. Il y a encore quelques jours, la porte était ouverte pour tout le monde ou presque nous assurait-on au sein du club.

Des départs à prévoir

Écartés régulièrement depuis la prise de fonction de Pierre Sage, Sinaly Diomandé, Mama Baldé, Skelly Alvero et Paul Akouokou peuvent s’inquiéter. Mais ils ne sont pas les seuls. Moins impressionnant, Dejan Lovren ne sera pas retenu selon nos informations. Même chose pour Rayan Cherki, qui a assuré ne pas avoir terminé ce qu’il a à faire à Lyon. En fin de contrat dans un an et demi, l’international Espoirs partira pour environ 20 millions d’euros comme révélé par nos soins. Mais pour le moment, ça ne se bouscule pas vraiment. Comme lui, d’autres joueurs arrivent à un tournant.

C’est le cas de Rémy Riou, Henrique et Tino Kadewere qui sont en fin de contrat en juin prochain. L’OL doit aussi gérer les cas d’Anthony Lopes, Nicolas Tagliafico, Mohamed El Arouch et Alexandre Lacazette, qui sont liés au club jusqu’en 2025 tout comme Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et Rayan Cherki. Le tout sans oublier les joueurs qui auraient des envies d’ailleurs. Bref, vous l’aurez compris, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un hiver très agité. Mais les supporters attendent surtout que John Textor tienne sa parole et renforce correctement l’équipe. À lui de jouer !